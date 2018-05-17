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Alta quantidade

Jovem é preso com mais de 600 buchas de maconha em Vila Velha

Apreensão realizada por policiais militares aconteceu no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 01:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 01:07
Policiais militares prenderam no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, um jovem identificado como Paulo Ricardo Sales, de 19 anos, apontado por moradores como sendo um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na comunidade, durante patrulhamento, nesta quarta-feira (16).
Quantidade de maconha foi apreendida por policiais Crédito: Divulgação
Com ele, de acordo com a polícia, foram encontrados 601 buchas de maconha, que estavam prontas para venda e consumo.
A operação no bairro aconteceu na rua Aristides Lobo, local onde o combate ao tráfico de drogas acontece constantemente. Os policiais avistaram o suspeito parado em um beco e, ao perceber a presença da polícia, Paulo Ricardo Sales teria jogado uma sacola no chão e correu para se esconder em uma residência. Os militares perseguiram o suspeito e conseguiram capturá-lo minutos depois.
Ainda de acordo com a polícia, o suspeito foi levado para a delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas. Em seguida, ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) do município, onde será ouvido e, posteriormente, ficará à disposição da Justiça. Toda a droga foi apreendida.

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