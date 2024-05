Jovem é preso após roubar celulares e dinheiro em bar na Praia da Costa

Suspeito de 19 anos estava com outro indivíduo; dupla invadiu estabelecimento e roubou clientes e proprietário do local na noite de domingo (12)

Um dos aparelhos estava com o sinal do GPS dando a localização no bairro Divino Espírito Santo, no mesmo município. Com uma das vítimas, os agentes foram ao local e um dos suspeitos, um jovem, de 19 anos, foi reconhecido pela vítima.