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Insegurança

Jovem é perseguido e morto a tiros em Cachoeiro

Pablo Ayres Severo da Silva estava com amigos quando dois homens a bordo de uma motocicleta chegaram e começaram a atirar em sua direção

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 14:00
Corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES
Um jovem de 27 anos foi perseguido e morto a tiros na noite desta segunda-feira (07), no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os atiradores fugiram em uma motocicleta e não foram localizados. A motivação do crime ainda é desconhecida.
De acordo com a Polícia Militar, Pablo Ayres Severo da Silva estava com amigos quando dois homens a bordo de uma motocicleta chegaram e começaram a atirar em sua direção. Ele correu, mas foi perseguido e, ao chegar na frente de um posto de combustíveis, caiu. 
Pablo foi atingido nas costas, queixo e no peito. O resgate chegou a ser acionado, mas ele já havia morrido. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra a Vida. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. 
Jovem é perseguido e morto a tiros em Cachoeiro

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