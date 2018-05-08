Jovem é perseguido e morto a tiros em Cachoeiro

Corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES

Um jovem de 27 anos foi perseguido e morto a tiros na noite desta segunda-feira (07), no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os atiradores fugiram em uma motocicleta e não foram localizados. A motivação do crime ainda é desconhecida.

De acordo com a Polícia Militar, Pablo Ayres Severo da Silva estava com amigos quando dois homens a bordo de uma motocicleta chegaram e começaram a atirar em sua direção. Ele correu, mas foi perseguido e, ao chegar na frente de um posto de combustíveis, caiu.

Pablo foi atingido nas costas, queixo e no peito. O resgate chegou a ser acionado, mas ele já havia morrido. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra a Vida. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.