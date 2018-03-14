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Violência

Jovem é morto pelas costas com oito tiros em rua de Linhares

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que os criminosos chegaram por trás da vítima, ambos com armas em punho, e fizeram os disparos

Publicado em 14 de Março de 2018 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 14:26
O crime é investigado na 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem foi assassinado com oito tiros na noite desta terça-feira (13), no bairro Planalto, em Linhares, Norte do Estado. De acordo com as informações passadas à Polícia Militar, o crime foi cometido por dois indivíduos que tinham o rosto coberto com camisas.
Testemunhas contaram aos PMs que Everson Jackson da Silva estava sentado no meio-fio da Rua Sebastião da Silva Pratti. Os criminosos chegaram por trás da vítima, ambos com armas em punho, e fizeram os disparos. Após o crime, fugiram.
A perícia constatou que os tiros atingiram as costas, o braço direito e a cabeça da vítima. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Disse também que outras informações ainda não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. Mas denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.
 
Jovem é morto com oito tiros em rua de Linhares

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