Jovem é morto com tiro na testa na BR 101

Sem documentos, a vítima ainda não foi identificada. Aparentando ter entre 16 e 18 anos, o jovem vestia regata de cor azul e bermuda estampada.
Até a manhã deste domingo (8) o corpo seguia sem identificação do Departamento Médico Legal de Vitória.
Publicado em 08 de Abril de 2018 às 12:54
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