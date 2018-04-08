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Serra

Jovem é morto com tiro na testa na BR 101

Até a manhã deste domingo (8) o corpo seguia sem identificação do Departamento Médico Legal de Vitória

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 12:54
Um jovem foi encontrado morto com um tiro na testa na BR 101, altura de Barro Branco, na Serra. Segundo investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o corpo foi encontrado por volta das 4 horas deste domingo (8). 
Sem documentos, a vítima ainda não foi identificada. Aparentando ter entre 16 e 18 anos, o jovem vestia regata de cor azul e bermuda estampada.
Até a manhã deste domingo (8) o corpo seguia sem identificação do Departamento Médico Legal de Vitória.
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