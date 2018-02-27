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Violência

Jovem é morto a tiros enquanto trabalhava em oficina em Linhares

O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (27). Três acusados foram presos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 12:41

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 12:41

Os presos foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 20 anos, identificado pela Polícia Militar como Eriton dos Santos Oliveira, foi assassinado com oito tiros no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado. O crime aconteceu em uma oficina de bicicletas, na tarde desta segunda-feira (27), por volta de 15h30, quando a vítima trabalhava no local.
De acordo com a PM, uma testemunha contou que o acusado entrou no estabelecimento e fez vários disparos contra Eriton, fugindo em seguida em um veículo Volkswagen Voyage. O rapaz morreu no local. Após a perícia, foi constatado que 6 tiros atingiram a cabeça da vítima e os outros dois, o ombro e um braço.
PRISÃO
Duas horas depois, o atirador foi preso após perseguição no Centro de Linhares. Na fuga, ele ainda roubou uma moto. Com o acusado foi encontrada uma arma de fogo, carregador e munição.
O acusado contou aos policiais que havia comprado a arma na Serra. Sobre a motivação do crime, revelou que Eriton tentou matá-lo há um mês. Nesta segunda, foi então ao encontro do jovem com mais dois comparsas e fez vários disparos.
Policiais militares foram até a localidade de Chapadão do 15, interior de Linhares, e localizaram o veículo Voyage usado no crime. No carro havia três suspeitos. Dois foram presos e o terceiro conseguiu fugir em um matagal após trocar tiros com os PMs.
Os presos foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Uma adolescente de 15 anos também foi entregue à Polícia Civil após a PM encontrar várias mensagens relacionadas ao homicídio no celular dela.
 

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