Jovem é morto a tiros em Cachoeiro

A tia da menina prestou depoimento na delegacia Crédito: Marcel Alves

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite desta sexta-feira (12). Os tiros foram escutados por moradores da região, porém, nenhum suspeito foi detido pela polícia.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 23h, próximo a uma esquina da rua Edmundo Ramos. A vítima, identificada como Luiz Eduardo Lima Samuel, morreu no local. A motivação do crime ainda é desconhecida.