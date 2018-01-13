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Violência

Jovem é morto a tiros em Cachoeiro

Adolescente de 16 anos foi morto a tiros no bairro Novo Parque
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2018 às 16:44

Publicado em 13 de Janeiro de 2018 às 16:44

A tia da menina prestou depoimento na delegacia Crédito: Marcel Alves
Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite desta sexta-feira (12). Os tiros foram escutados por moradores da região, porém, nenhum suspeito foi detido pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 23h, próximo a uma esquina da rua Edmundo Ramos. A vítima, identificada como Luiz Eduardo Lima Samuel, morreu no local. A motivação do crime ainda é desconhecida. 
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e o caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida.

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