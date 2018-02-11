Jovem é morto a facadas em Conceição da Barra

A Polícia Civil de Conceição da Barra vai investigar o crime Crédito: Arquivo-GZ

Um jovem de 23 anos foi assassinado a facadas na noite deste sábado (10), em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Claudiano Neves chegou a ser socorrido por uma ambulância local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital da cidade. A equipe médica disse à polícia que havia perfurações no tórax da vítima.

O crime foi registrado na Rua Manoel Gomes de Oliveira, bairro São José, às 20 horas. De acordo com o boletim policial, uma testemunha identificou o criminoso. Disse também que o agressor teria abordado a vítima na rua e fugido de moto. A motivação do crime não foi informada.