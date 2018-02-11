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Crime no Norte do ES

Jovem é morto a facadas em Conceição da Barra

Segundo a Polícia Militar, Claudiano Neves chegou a ser socorrido por uma ambulância local, mas não resistiu aos ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 17:42

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 17:42

A Polícia Civil de Conceição da Barra vai investigar o crime Crédito: Arquivo-GZ
Um jovem de 23 anos foi assassinado a facadas na noite deste sábado (10), em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Claudiano Neves chegou a ser socorrido por uma ambulância local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital da cidade. A equipe médica disse à polícia que havia perfurações no tórax da vítima.
O crime foi registrado na Rua Manoel Gomes de Oliveira, bairro São José, às 20 horas. De acordo com o boletim policial, uma testemunha identificou o criminoso. Disse também que o agressor teria abordado a vítima na rua e fugido de moto. A motivação do crime não foi informada.
Os militares fizeram patrulhamento por várias ruas, mas o acusado não foi localizado. O corpo foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal de Colatina. A Polícia Civil de Conceição da Barra vai investigar o caso.

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