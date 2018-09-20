Jovem é indiciada após matar a irmã com disparo acidental na Serra

Uma jovem foi indiciada pela morte da irmã em Parque das Gaivotas, na Serra, após um disparo acidental com arma de fogo na cabeça. O caso aconteceu em 24 de junho deste ano. Thayrany Rodrigues da Silva, de 22 anos, atirou contra a própria irmã, Sthephany Rodrigues, de 19 anos, enquanto manuseava a arma de um amigo. A vítima, que estava internada desde então, faleceu no dia 14 de setembro.
O dono do revólver, Higor Cezar dos Santos, vulgo Pipo, também foi indiciado pela Polícia Civil. De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), Janderson Lube, as duas irmãs bebiam com Higor no momento do crime. No local também havia outro homem e mais duas mulheres.
Higor, que portava um revólver calibre 38, em certo momento saiu com outro rapaz para comprar mais cervejas, deixando no local a arma. Depois que eles saíram, Thayrany, apesar de embriagada, começou a manusear o revólver e, acidentalmente, efetuou disparo, atingindo a cabeça de sua irmã, afirmou o delegado.
Segundo Lube, a irmã da vítima e outras pessoas ainda chegaram a socorrer Sthephany para um hospital da região, onde ela permaneceu internada até o último dia 14, quando faleceu, quatro dias antes de completar 19 anos.
INVESTIGAÇÕES
Segundo as investigações da Polícia Civil, Higor retornou ao local e pegou o revólver. Logo depois jogou a arma em um matagal e alegou não saber como chegar no local. No primeiro depoimento à polícia, Thayrany contou que um terceiro estaria no local e disparou contra a irmã, mas depois admitiu que deu um tiro acidental contra Sthephany.
Thayrany foi indiciada por homicídio culposo e fraude processual, enquanto Higor foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo e também por fraude processual. O inquérito policial foi concluído e, de acordo com o delegado, será encaminhado para o Fórum Criminal da Comarca da Serra. Os dois não estão presos.
HOMENAGEM DA IRMÃ NO DIA DO ANIVERSÁRIO
Quatro dias após a morte e no dia do aniversário da irmã, na última terça-feira (18), Thayrany postou uma homenagem. Ela lamentou a morte após quase três meses de internação, mas não comentou como foi o acidente na publicação.
Nem me conformo minha pequena que você se foi. Acho que Deus estava realmente precisando de ti. Você está fazendo tanta falta Stephany, nunca imaginei perder você assim. Hoje o dia vai ser mais triste ainda, você completaria seus 19 aninhos e nós já estávamos tão esperançosas de ter você em casa hoje para comemorarmos todas juntas, mas infelizmente não foi da vontade de nosso papaizinho, declarou.
Thayrany disse ainda que a família se mudou de casa e aguardava a volta da irmã após a internação. Só Deus sabe o que estamos passando sem você aqui. Batalhamos tanto, né?! Você estava tão bem. Mas Deus veio ao seu encontro e te guardou em um lugar melhor, sem sofrimento, sem dor e ao lado da nossa mãe e de Sthanley. Descanse em paz meu amor, te amarei eternamente, finalizou.
Jovem é indiciada após matar a irmã com disparo acidental na Serra