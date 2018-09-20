Jovem é indiciada após matar a irmã com disparo acidental na Serra

Sthephany estava internada há quase três meses Crédito: Reprodução | Facebook

Uma jovem foi indiciada pela morte da irmã em Parque das Gaivotas, na Serra , após um disparo acidental com arma de fogo na cabeça. O caso aconteceu em 24 de junho deste ano. Thayrany Rodrigues da Silva, de 22 anos, atirou contra a própria irmã, Sthephany Rodrigues, de 19 anos, enquanto manuseava a arma de um amigo. A vítima, que estava internada desde então, faleceu no dia 14 de setembro.

O dono do revólver, Higor Cezar dos Santos, vulgo Pipo, também foi indiciado pela Polícia Civil. De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), Janderson Lube, as duas irmãs bebiam com Higor no momento do crime. No local também havia outro homem e mais duas mulheres.

Higor, que portava um revólver calibre 38, em certo momento saiu com outro rapaz para comprar mais cervejas, deixando no local a arma. Depois que eles saíram, Thayrany, apesar de embriagada, começou a manusear o revólver e, acidentalmente, efetuou disparo, atingindo a cabeça de sua irmã, afirmou o delegado.

Segundo Lube, a irmã da vítima e outras pessoas ainda chegaram a socorrer Sthephany para um hospital da região, onde ela permaneceu internada até o último dia 14, quando faleceu, quatro dias antes de completar 19 anos.

INVESTIGAÇÕES

Segundo as investigações da Polícia Civil, Higor retornou ao local e pegou o revólver. Logo depois jogou a arma em um matagal e alegou não saber como chegar no local. No primeiro depoimento à polícia, Thayrany contou que um terceiro estaria no local e disparou contra a irmã, mas depois admitiu que deu um tiro acidental contra Sthephany.

Thayrany foi indiciada por homicídio culposo e fraude processual, enquanto Higor foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo e também por fraude processual. O inquérito policial foi concluído e, de acordo com o delegado, será encaminhado para o Fórum Criminal da Comarca da Serra. Os dois não estão presos.

HOMENAGEM DA IRMÃ NO DIA DO ANIVERSÁRIO

Quatro dias após a morte e no dia do aniversário da irmã, na última terça-feira (18), Thayrany postou uma homenagem. Ela lamentou a morte após quase três meses de internação, mas não comentou como foi o acidente na publicação.

Nem me conformo minha pequena que você se foi. Acho que Deus estava realmente precisando de ti. Você está fazendo tanta falta Stephany, nunca imaginei perder você assim. Hoje o dia vai ser mais triste ainda, você completaria seus 19 aninhos e nós já estávamos tão esperançosas de ter você em casa hoje para comemorarmos todas juntas, mas infelizmente não foi da vontade de nosso papaizinho, declarou.

Thayrany disse ainda que a família se mudou de casa e aguardava a volta da irmã após a internação. Só Deus sabe o que estamos passando sem você aqui. Batalhamos tanto, né?! Você estava tão bem. Mas Deus veio ao seu encontro e te guardou em um lugar melhor, sem sofrimento, sem dor e ao lado da nossa mãe e de Sthanley. Descanse em paz meu amor, te amarei eternamente, finalizou.