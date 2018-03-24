Jovem é ferida na boca dentro de banheiro de terminal em Vila Velha

Uma jovem de 22 anos sofreu um corte profundo na boca dentro de um banheiro no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (22).

Segundo o depoimento da jovem à polícia, ela teria sido agredida com um estilete pela esposa de um cobrador. A vítima mantinha relações com o homem, que dizia que ia se separar da mulher.

De acordo com a polícia, a suspeita, que já ameaçava a vítima, esperou a moça entrar no banheiro do terminal para atacá-la. Depois de ter ferido a jovem no canto direito da boca, a mulher fugiu. Até o momento, a polícia não conseguiu localizá-la.

O Samu foi acionado para prestar os primeiros socorros à jovem. Ela foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória, e já recebeu alta.