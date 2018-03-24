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Crime

Jovem é ferida na boca dentro de banheiro de terminal em Vila Velha

Uma mulher atacou uma jovem de 22 anos com um estilete. Segundo a polícia, o corte foi profundo

Publicado em 24 de Março de 2018 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2018 às 11:59
Uma jovem de 22 anos sofreu um corte profundo na boca dentro de um banheiro no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (22).
Segundo o depoimento da jovem à polícia, ela teria sido agredida com um estilete pela esposa de um cobrador. A vítima mantinha relações com o homem, que dizia que ia se separar da mulher.
De acordo com a polícia, a suspeita, que já ameaçava a vítima, esperou a moça entrar no banheiro do terminal para atacá-la. Depois de ter ferido a jovem no canto direito da boca, a mulher fugiu. Até o momento, a polícia não conseguiu localizá-la.
O Samu foi acionado para prestar os primeiros socorros à jovem. Ela foi encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória, e já recebeu alta.
 

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