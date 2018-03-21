Jovem é executado com dez tiros em Cachoeiro

Gabriel Sebastião da Silva da Silva Neto morreu no local do crime Crédito: Reprodução - Facebook

Um jovem de 20 anos morreu após ser atingido por 10 tiros na noite desta quarta-feira (20) no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele morreu na hora.

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi cometido por volta de 21h. Gabriel Sebastião da Silva Neto foi atingido em diversas partes do corpo. Os moradores e pessoas que estavam no local não testemunharam o crime.

O caso vai ser encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra a Vida. Qualquer informação que possa ajudar a resolver o crime pode ser passada pelo número do Disque  Denúncia 181. Não é necessário se identificar.

Mais violência

Um jovem de 24 anos sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Alto Niterói em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. A vítima contou que discutia com sua irmã e o companheiro dela pegou uma arma e efetuou um disparo em sua direção. A vítima não chegou a ser atingida e o suspeito fugiu em seguida.

A Polícia Civil vai investigar o caso.