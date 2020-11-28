Jovem é estuprada e roubada por motorista de aplicativo na Serra

Ilustração representa as mulheres vítimas de violência Crédito: Arabson

Uma jovem de 29 anos, moradora da Serra , precisava ir ao Hospital Metropolitano, no mesmo município, na última quarta-feira (25), cuidar da tia que estava internada. Sem condução própria, resolveu pedir um carro de aplicativo para levá-la ao local, por volta das 21 horas. O motorista, no entanto, acabou desviando a rota e, sob ameaça de morte, ela foi estuprada e roubada. Por volta das 2 horas, a vítima foi deixada em uma rua, onde foi socorrida por pessoas da região.

Em entrevista para A Gazeta, a jovem, que prefere não ser identificada por medo, descreve o drama que viveu nas quase cinco horas que passou com o agressor. Ela relata que, após chamar o carro, trocou mensagens com o motorista pelo aplicativo para explicar onde era o endereço e, ao entrar no veículo, foi questionada se morava sozinha. "Ele perguntou se eu morava sozinha ou se tinha outras meninas que moravam comigo. Depois disso, não falou mais nada", lembra.

De acordo com o relato, o homem estava com um chapéu tampando parte do rosto e uma máscara preta. Ao perceber que ele estava desviando a rota, perguntou o que estava acontecendo. "Ele disse que era um caminho para chegar mais rápido, mas eu sabia que não era", conta.

Nervosa, a jovem resolveu comparar o rosto e as tatuagens do homem que dirigia o carro com a foto que estava no aplicativo e percebeu que não se tratava da mesma pessoa. "Foi quando ele viu que eu estava nervosa e eu pedi para ele parar. Ele me questionou, então, se eu estava com medo e começou a acelerar o carro. Eu já comecei a pedir 'moço, para com isso pelo amor de Deus! O que você está fazendo?'", recorda.

Foi nesse momento, de acordo com a vítima, que o agressor parou em um lugar deserto, mostrou uma arma e mandou que ela se sentasse no banco da frente. "Ele prendeu minhas mãos com alguma coisa, acho que era um bracelete, colocou uma touca na minha cabeça e me mandou ficar de cabeça baixa, pegou meu celular e minha bolsa e voltou a dirigir. Acho que ele deu muitas voltas comigo porque ficamos alguns minutos no carro. O tempo todo ele falava 'se você tentar alguma coisa, eu te mato'", relembra.

Na porta de uma residência, afirma a jovem, o homem fez uma proposta. "Ele falou' vamos fazer um acordo: ou você fica comigo, ou você morre. Fica comigo que eu deixo você ir embora'". Foi nessa casa, segundo conta a vítima, que o estupro aconteceu. Depois, já na madrugada, o agressor a deixou em uma rua. "Eu estava desesperada, sem saber o que fazer. Quem me ajudou foi um rapaz que estava passando de carro, pedi socorro e vim para casa", conta.