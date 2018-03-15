Jovem é esfaqueada durante assalto a ônibus em Vitória

Jovem foi esfaqueada no Transcol na noite desta quarta-feira (14) Crédito: Bernardo Coutinho

Ele iria me matar, se não tivesse abaixado na hora. Foi covardia. O desabafo é de uma atendente de lanchonete, 20 anos, esfaqueada duas vezes durante um assalto, dentro do Transcol, na noite de quarta-feira (14), em Vitória. Ela e uma amiga, que está grávida de sete meses, foram vítimas de três criminosos armados.

Era por volta das 23 horas, quando o trio suspeito embarcou no coletivo da linha 591 (Serra Sede x Campo Grande), quando ele passava pela Avenida Vitória. Os três pularam a roleta e sentaram-se próximo à atendente e a amiga dela.

Quando o veículo se aproximava da rodoviária de Vitória, os bandidos levantaram, deram sinal de parada e anunciaram o assalto. A atendente contou que estava com a cabeça encostada na janela do ônibus, de olhos fechados, quando assustou-se com alguém puxando a bolsa dela.

No susto, eu segurei a bolsa, mas quando vi que ele estava com a faca na mão, soltei. Só que a alça da bolsa agarrou no braço da cadeira e eu tentei levantar para sair dali. Foi quando ele me esfaqueou na perna e depois no braço, relata.

A amiga dela, uma atendente, também de 20 anos, seguia sentada no banco de trás. Ela também teve a bolsa roubada por um outro criminoso. Ao ver a amiga ser esfaqueada, ela começou a gritar por socorro.

Assustado, os bandidos fugiram correndo em direção ao bairro Santo Antônio, levando os celulares das duas vítimas. Ninguém ainda foi localizado. Cerca de 10 passageiros estavam no coletivo na hora do assalto, porém, só as duas atendentes foram assaltadas.