Jovem é encontrado morto em Cariacica

O corpo de um jovem de aproximadamente 18 anos foi encontrado no bairro Nova Valverde, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (26). A vítima, que ainda não teve a identidade revelada, possuía marcas de tiros.
As informações são da perícia da Polícia Civil, que esteve no local onde o corpo foi encontrado nesta manhã. O jovem foi localizado em um morro, próximo às torres de transmissão.
Como a ocorrência ainda está em andamento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, ainda não há mais informações sobre o caso.
O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações G1 ES