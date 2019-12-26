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Nova Valverde

Jovem é encontrado morto em Cariacica

De acordo com a perícia da Polícia Civil, a vítima tem cerca de 18 anos e possuía marcas de tiros no corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 16:38

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 16:38

Policiais civis estiveram no local onde jovem foi morto na manhã desta quinta-feira (26), em Cariacica Crédito: Foto:TV Gazeta
O corpo de um jovem de aproximadamente 18 anos foi encontrado no bairro Nova Valverde, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (26). A vítima, que ainda não teve a identidade revelada, possuía marcas de tiros.
As informações são da perícia da Polícia Civil, que esteve no local onde o corpo foi encontrado nesta manhã. O jovem foi localizado em um morro, próximo às torres de transmissão.
Como a ocorrência ainda está em andamento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, ainda não há mais informações sobre o caso.
O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações G1 ES

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