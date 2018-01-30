Jovem é detido após se esconder em loja de shopping pra furtar celulares

Um funcionário estava trancando o estabelecimento, quando ouviu um barulho Crédito: Reprodução/Guarda Municipal

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Guarda Municipal escondido dentro da loja de um shopping em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (29). Ele chegou a relatar que viajou de Goiás para o Espírito Santo com outro comparsa só para cometer crimes em shoppings da Grande Vitória. A informação da origem deles não foi confirmada.

O menor foi encontrado por volta de 22h40 escondido em uma loja de roupas, quando o shopping já estava quase fechando. Um funcionário estava trancando o estabelecimento quando ouviu um barulho e encontrou o menor escondido entre algumas caixas em uma sala.

O adolescente estava com uma chave de fendas e um celular - que tinha fotos de outras pessoas, que ele não soube identificar. Ele justificou inicialmente que estava dentro da loja para fazer uma pegadinha, mas depois quando a Guarda Municipal chegou, ele confessou que estava no local para furtar os celulares da loja e que outro comparsa estava esperando do lado de fora do shopping.

Um dos agentes da Guarda que atenderam a ocorrência, Marcos Vinicius Pires Silva, relatou que, depois da confissão, o menor até tentou ligar para o comparsa, tentando simular um encontro para que ele fosse detido pelos agentes, mas o companheiro não caiu na conversa.

A gente pediu para ele (o menor) falar que tinha conseguido sair da loja, que estava esperando ele do lado de fora, mas ele percebeu a situação, explicou.

Segundo Pires, o menor havia dito que sairia da loja por uma saída, mas acredita que ele também tinha a opção de esperar até o dia seguinte, quando a loja abrisse, para se misturar com os clientes.

LOJA COMENTA INVASÃO

"A C&A confirma a ocorrência e está colaborando com as autoridades para resolução do caso".

JOVEM DIZ QUE É DE GOIÁS

Em depoimento aos Guardas Municipais, o adolescente confessou que havia entrado na loja para cometer os crimes. O documento dele é do Distrito Federal e ele relatou que veio de Goiás com o comparsa para cometer os crimes e estavam hospedados em um hotel.

A gente monitora os locais antes de cometer os crimes. Na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Goiás não dá pra cometer esses crimes, tem muitos relatos. No Espírito Santo a gente observou que era fácil, afirmou, dizendo que se informam pelos jornais para conhecer os locais em que cometem furtos.

O menor ainda disse que já havia ido com o comparsa na loja e verificado os sistemas de segurança do estabelecimento. Onde não tem sensor e dá pra entrar a gente entra. Aqui vimos antes que não tinha sensores nas vitrines, na porta do quiosque e procurei algum lugar pra esconder. As câmeras não tiram fotos, apenas filmam. Vi também quantos celulares havia aqui, detalhou.