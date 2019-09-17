PM apreende arma após atender ocorrência de tentativa de homicídio Crédito: Divulgação/PMES

Vila Velha. O suspeito não foi preso. Um homem de 28 anos foi baleado durante uma discussão com o cunhado dele. A confusão aconteceu por volta das 20h desta segunda-feira (16) na Rua Gazenia, no bairro Darly Santos, em. O suspeito não foi preso.

Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída no chão. A vítima disse aos policiais militares que foi ferida após desentendimento com o cunhado. O homem baleado foi casado com a irmã do acusado. Os dois tiveram um filho. informou que, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída no chão. A vítima disse aos policiais militares que foi ferida após desentendimento com o cunhado. O homem baleado foi casado com a irmã do acusado. Os dois tiveram um filho.

Your browser does not support the audio element. Jovem é baleado pelo cunhado durante briga em Vila Velha

Após a confusão, vizinhos acionaram o Samu. O homem foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência ( São Lucas ), Vitória. Além da PM, investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no bairro.

Acompanhados da irmã do suspeito, os militares encontraram, embaixo da cama do suspeito, um rifle de caça modelo 122.2, sniper calibre .22, com mira telescópica e uma mira laser, além 88 munições intactas do mesmo calibre.

Em meio às roupas, dentro de uma bolsa de óculos, os policiais encontraram 34 munições intactas de calibre .40 e cinco munições de calibre .380. Dentro da identidade da vítima foi encontrado R$ 400,00. O celular do atirador também foi apreendido.

A mulher foi levada para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento. A arma foi apreendida. O caso será investigado pela DHPP de Vila Velha.

MATERIAL APREENDIDO:

01 rifle calibre .22, com luneta telescópica

01 mira laser

88 munições calibre .22

34 munições calibre .40

5 munições calibre .380

R$400,00