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Motoqueiros

Jovem é baleado em praça no Ibes, em Vila Velha

O rapaz estava na companhia de amigos em uma pista de skate quando dois homens em uma moto invadiram a praça

Publicado em 02 de Dezembro de 2018 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2018 às 13:08
Hospital Antônio Bezerra de Faria Crédito: Vitor Jubini
Um auxiliar de pedreiro de 22 anos foi baleado por motoqueiros no meio de uma praça, na noite de sábado (02), no Ibes, em Vila Velha.
>Mulher é morta a facadas no Morro Alagoano
O rapaz estava na companhia de amigos em uma pista de skate quando dois homens em uma moto invadiram a praça, segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
O suspeito que estava na garupa da moto sacou um revólver e descarregou a arma contra o rapaz. O jovem foi atingido por cerca de quatro disparos que acertaram o braço e as pernas dele.
>Pai e filho são assassinados a tiros em Aracruz
A vítima foi socorrida para o Hospital Antônio Bezerra de Faria onde recebeu atendimento médico. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, onde serão apuradas a autoria motivação do crime.

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