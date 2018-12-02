Jovem é baleado em praça no Ibes, em Vila Velha

Hospital Antônio Bezerra de Faria Crédito: Vitor Jubini

Um auxiliar de pedreiro de 22 anos foi baleado por motoqueiros no meio de uma praça, na noite de sábado (02), no Ibes, em Vila Velha.

O rapaz estava na companhia de amigos em uma pista de skate quando dois homens em uma moto invadiram a praça, segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O suspeito que estava na garupa da moto sacou um revólver e descarregou a arma contra o rapaz. O jovem foi atingido por cerca de quatro disparos que acertaram o braço e as pernas dele.