Jovem é baleado dentro de padaria na Serra

Um jovem de 17 anos foi baleado dentro de uma padaria, por volta das 16h30 desta sexta-feira (26), na avenida principal do Bairro de Fátima, na Serra.
Testemunhas contaram que a vítima foi ao local, na Avenida José Ratto, e sentou em uma mesa, junto a outro rapaz, minutos antes do atirador aparecer.
O bandido teria chegado de moto, entrado na padaria ainda de capacete, já com a arma na mão e ido em direção ao cliente.
Ele entrou de capacete e quando vi a arma na mão dele só falei com as minhas colegas para correrem para os fundos da padaria, contou uma funcionária de 29 anos, que não quis se identificar.
Ao se aproximar do menor, o criminoso atirou quatro vezes. Em seguida, fugiu do local de moto. A vítima correu para fora do estabelecimento e pediu ajuda.
Ele caiu próximo à pracinha do bairro e foi socorrido por um ambulância do Samu para o Pronto-Atendimento de Carapina.
O estado de saúde do jovem baleado não foi informado. Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram até o local.
O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra. Nenhum suspeito foi preso até o momento.