Jovem é baleado dentro de padaria na Serra

Vítima estava sentada em uma das mesas da padaria quando foi alvejada Crédito: Victor Muniz

Um jovem de 17 anos foi baleado dentro de uma padaria, por volta das 16h30 desta sexta-feira (26), na avenida principal do Bairro de Fátima, na Serra.

Testemunhas contaram que a vítima foi ao local, na Avenida José Ratto, e sentou em uma mesa, junto a outro rapaz, minutos antes do atirador aparecer.

O bandido teria chegado de moto, entrado na padaria ainda de capacete, já com a arma na mão e ido em direção ao cliente.

Ele entrou de capacete e quando vi a arma na mão dele só falei com as minhas colegas para correrem para os fundos da padaria, contou uma funcionária de 29 anos, que não quis se identificar.

Ao se aproximar do menor, o criminoso atirou quatro vezes. Em seguida, fugiu do local de moto. A vítima correu para fora do estabelecimento e pediu ajuda.

Ele caiu próximo à pracinha do bairro e foi socorrido por um ambulância do Samu para o Pronto-Atendimento de Carapina.

O estado de saúde do jovem baleado não foi informado. Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram até o local.

O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra. Nenhum suspeito foi preso até o momento.