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Crime

Jovem é baleado dentro de padaria na Serra

O atirador usava um capacete e não roubou nada no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 23:56

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 23:56

Vítima estava sentada em uma das mesas da padaria quando foi alvejada Crédito: Victor Muniz
Um jovem de 17 anos foi baleado dentro de uma padaria, por volta das 16h30 desta sexta-feira (26), na avenida principal do Bairro de Fátima, na Serra.
Testemunhas contaram que a vítima foi ao local, na Avenida José Ratto, e sentou em uma mesa, junto a outro rapaz, minutos antes do atirador aparecer.
O bandido teria chegado de moto, entrado na padaria ainda de capacete, já com a arma na mão e ido em direção ao cliente.
Ele entrou de capacete e quando vi a arma na mão dele só falei com as minhas colegas para correrem para os fundos da padaria, contou uma funcionária de 29 anos, que não quis se identificar.
Ao se aproximar do menor, o criminoso atirou quatro vezes. Em seguida, fugiu do local de moto. A vítima correu para fora do estabelecimento e pediu ajuda.
Ele caiu próximo à pracinha do bairro e foi socorrido por um ambulância do Samu para o Pronto-Atendimento de Carapina.
O estado de saúde do jovem baleado não foi informado. Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram até o local.
O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra. Nenhum suspeito foi preso até o momento.
 

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