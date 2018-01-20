Jovem é baleado dentro de igreja durante culto em Cariacica

Um jovem de 18 anos foi baleado na noite da última sexta-feira (19) em uma igreja evangélica de Nova Brasília, em Cariacica. O caso aconteceu por volta das 19 horas em uma rua movimentada.
De acordo com a polícia, o adolescente estava com familiares e amigos sentado na calçada da avenida Vitória, uma das mais movimentadas do bairro, quando três homens chegaram em duas motos e atiraram contra o rapaz.
Com medo, a vitima correu, mas foi cercada pelos homens na moto. Sem ter para onde fugir, ele buscou abrigo em uma igreja, que realizava um culto na hora do crime.
Segundo testemunhas, havia cerca de cinco pessoas no templo no momento em que a vítima entrou. Ele se trancou em um cômodo da igreja e os criminosos atiraram na porta ferindo o jovem, que está internado no Hospital São Lucas.
O crime chocou a vizinhança. Uma design de interiores, de 38 anos, conta que a avenida, que possui muitos bares e restaurantes, estava cheia na hora do tiroteio.
"Meu coração quase saiu pela boca. Foram uns 20 tiros. O bairro não é dessas coisas, isso nos deixa com muito medo", falou. A família do homem baleado mora a poucos metros da igreja e teria se mudado há dois meses.
O crime está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).