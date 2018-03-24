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Baile do Mandela

Jovem é atingido na cabeça por bala perdida em Cariacica

A vítima, de 19 anos, saía de um baile do Mandela, em Cariacica, quando foi baleada

Publicado em 24 de Março de 2018 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2018 às 15:12
A ocorrência foi registrada da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN
Um jovem de 19 anos foi baleado na madrugada deste sábado (24) com um tiro de bala perdida na cabeça quando saia de um baile do Mandela, no Bairro Alzira Ramos, em Cariacica.
De acordo com a polícia, eram cerca de cinco horas quando o rapaz e outras duas amigas chamaram um Uber para ir embora da festa. Momentos antes de entrar no carro, ele ouviu o barulho de um disparo de arma de fogo e, em seguida, uma das colegas percebeu que havia sangue na cabeça dele. A vítima utilizou o próprio Uber para chegar até o Hospital São Lucas, em Vitória, onde recebeu atendimento.
Embora a bala tenha entrado e saído do lado direito de sua cabeça, o jovem permaneceu consciente e já teve alta na manhã deste sábado (24). Aos investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ele disse que não se envolveu em nenhuma discussão dentro do baile e que não sabe de onde partiu o tiro.

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