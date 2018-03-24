Jovem é atingido na cabeça por bala perdida em Cariacica

A ocorrência foi registrada da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

Um jovem de 19 anos foi baleado na madrugada deste sábado (24) com um tiro de bala perdida na cabeça quando saia de um baile do Mandela, no Bairro Alzira Ramos, em Cariacica.

De acordo com a polícia, eram cerca de cinco horas quando o rapaz e outras duas amigas chamaram um Uber para ir embora da festa. Momentos antes de entrar no carro, ele ouviu o barulho de um disparo de arma de fogo e, em seguida, uma das colegas percebeu que havia sangue na cabeça dele. A vítima utilizou o próprio Uber para chegar até o Hospital São Lucas, em Vitória, onde recebeu atendimento.