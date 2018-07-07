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Zumbi

Jovem é atingida por bala perdida após troca de tiros entre bandidos

Ela trabalhava quando começou o tiroteio pelas ruas do bairro Zumbi

Publicado em 07 de Julho de 2018 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2018 às 19:20
O bairro Zumbi é o mais populoso de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Internauta - Redes Sociais
Uma jovem de 25 anos foi atingida por uma bala perdida na manhã deste sábado (07) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ninguém foi preso e nada foi aprendido no local.
De acordo com a Polícia Militar, a jovem trabalhava em uma padaria do bairro quando criminosos iniciaram uma troca de tiros. Ela não conseguiu fugir e foi atingida na perna. Como o ferimento foi superficial, ela recusou atendimento e em seguida procurou o Pronto Atendimento.
A PM fez buscas na região, mas não conseguiu localizar os atiradores ou apreender armas/drogas.

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