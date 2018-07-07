Jovem é atingida por bala perdida após troca de tiros entre bandidos

O bairro Zumbi é o mais populoso de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Internauta - Redes Sociais

Uma jovem de 25 anos foi atingida por uma bala perdida na manhã deste sábado (07) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ninguém foi preso e nada foi aprendido no local.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem trabalhava em uma padaria do bairro quando criminosos iniciaram uma troca de tiros. Ela não conseguiu fugir e foi atingida na perna. Como o ferimento foi superficial, ela recusou atendimento e em seguida procurou o Pronto Atendimento.