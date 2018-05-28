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Jurado de morte

Jovem é assassinado no dia em que completou 18 anos em Vitória

O pai de Alan contou à polícia que há cerca de três meses os criminosos da região deram uma surra no filho e levaram o celular dele

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 13:49
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN
Um jovem foi assassinado no Parque Barreiros, em Vitória, na noite deste domingo (27), no dia em que completou 18 anos de idade. Alan Cristian Mariano era viciado em cocaína, segundo os pais, e os traficantes da região já haviam dado o alerta, pedindo que ele não voltasse ao local.
O pai de Alan contou à polícia que há cerca de três meses os criminosos da região deram uma surra no filho e levaram o celular dele. Ele conseguiu recuperar o aparelho depois do pai conversar com os bandidos, mas com a condição de que Alan não voltasse mais na região.
Neste domingo, por volta das 19h30, Alan falou para o pai que encontraria uma amiga, mas foi para o Parque Barreiros, onde levou uma surra dos criminosos. Ao tentar fugir, ele levou seis tiros pelas costas e morreu.
Com informações de Mayra Bandeira 

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