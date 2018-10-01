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Crime brutal

Jovem é assassinado com 12 tiros em Sooretama

Maicon de Jesus dos Santos, conhecido como Magrão, foi assassinato no bairro Sayonara. Nenhum suspeito foi preso até o momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 13:52

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 13:52

Corpo da vítima foi encaminhado ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um jovem de 22 anos foi assassinado com 12 tiros no bairro Sayonara, em Sooretama, região Norte do Estado, na noite deste domingo (30). Maicon de Jesus dos Santos, conhecido como Magrão, já estava morto quando uma viatura da Polícia Militar chegou no local do crime, na rua Macanaíba.
De acordo com a PM, os militares foram ao bairro verificar o homicídio após uma denúncia. A perícia da Polícia Civil foi chamada e o perito informou que Maicon tinha 12 perfurações por arma de fogo pelo corpo, sendo duas no braço esquerdo, duas na axila esquerda, duas no peito, quatro nas costas e duas nas nádegas.
> Mulher com bebê no colo é esfaqueada pelo marido em bar de Linhares
Não houve testemunhas e ninguém quis comentar sobre o assassinato. O corpo de Maicon foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Procurada, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feiras por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos, afirma a nota.
Jovem é assassinado com 12 tiros em Sooretama

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