Jovem é assassinado com 12 tiros em Sooretama

De acordo com a PM, os militares foram ao bairro verificar o homicídio após uma denúncia. A perícia da Polícia Civil foi chamada e o perito informou que Maicon tinha 12 perfurações por arma de fogo pelo corpo, sendo duas no braço esquerdo, duas na axila esquerda, duas no peito, quatro nas costas e duas nas nádegas.

Não houve testemunhas e ninguém quis comentar sobre o assassinato. O corpo de Maicon foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Procurada, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feiras por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos, afirma a nota.