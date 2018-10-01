Um jovem de 22 anos foi assassinado com 12 tiros no bairro Sayonara, em Sooretama, região Norte do Estado, na noite deste domingo (30). Maicon de Jesus dos Santos, conhecido como Magrão, já estava morto quando uma viatura da Polícia Militar chegou no local do crime, na rua Macanaíba.
De acordo com a PM, os militares foram ao bairro verificar o homicídio após uma denúncia. A perícia da Polícia Civil foi chamada e o perito informou que Maicon tinha 12 perfurações por arma de fogo pelo corpo, sendo duas no braço esquerdo, duas na axila esquerda, duas no peito, quatro nas costas e duas nas nádegas.
Não houve testemunhas e ninguém quis comentar sobre o assassinato. O corpo de Maicon foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Procurada, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feiras por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos, afirma a nota.
Jovem é assassinado com 12 tiros em Sooretama