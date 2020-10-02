Jovem é assassinado a tiros e uma casa é incendiada em Atílio Vivácqua

Um jovem de 23 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (01) em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Ele chegou a ser resgatado e levado para o hospital, mas não resistiu. Momentos após o fato, uma casa foi incendiada na cidade. Segundo informações colhidas pelo Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu em reposta ao assassinato. Ninguém foi preso, segundo a Polícia Civil.
A Polícia Militar informou que o crime aconteceu no bairro Alto Niterói. Após atirar contra a vítima, o autor dos disparos fugiu. O suspeito já foi identificado pela Polícia Civil, que acredita que o crime está relacionado ao tráfico de drogas.
Após o assassinato, o Corpo de Bombeiros foi chamado ao bairro, por volta das 21h40, para conter um incêndio em uma casa, mas quando a equipe chegou ao local o fogo estava sendo controlado por um caminhão-pipa da prefeitura. Um cômodo ainda estava em chamas e o término do combate foi realizado pelos bombeiros.
Populares informaram aos militares que pessoas atearam fogo na casa. Ainda de acordo com os bombeiros, o dono do imóvel não solicitou perícia no local, pois já sabia quem havia provocado as chamas. O incêndio teria sido uma retaliação ao assassinato ocorrido horas antes, já que o suspeito seria filho do proprietário da casa.
Nesta sexta-feira (02), a Polícia Militar continuou a realizar buscas pelo suspeito na região e o policiamento foi intensificado no bairro. Denúncias podem ser feitas de maneira anônima pelo 181.