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Violência

Jovem é assassinado a tiros dentro de carro em Linhares

Crime aconteceu na noite desta quinta-feira (27), no bairro Interlagos. Vinícius dos Anjos Cordeiro, de 19 anos, estava no banco de trás do veículo quando foi morto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 14:41

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 14:41

Veículo colidiu com outro após tiroteio no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Internauta
Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros dentro de um carro, na noite desta quinta-feira (27), no bairro Interlagos, em Linhares. Vinícius dos Anjos Cordeiro foi encontrado no banco do carona de um Volkswagen Gol, de cor branca, com uma perfuração de disparo de arma de fogo na cabeça. Com medo de ser atingido pelos tiros, o condutor do veículo teria fugido e deixou o automóvel ligado, com a chave na ignição.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22h40, na Rua Felipe dos Santos. Os militares receberam a informação de que dois homens a bordo de uma motocicleta teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo em um carro e, em seguida, um homem fugiu pulando muros de algumas casas próximas.
Ao chegar no local, os policiais encontraram o veículo colidido às margens da via com outra Gol de cor branca  que estava estacionado e parecia abandonado no local. O automóvel que havia batido no outro estava ligado, com a chave na ignição. No banco do carona estava o corpo de Vinícius, com um tiro na cabeça. O condutor teria fugido com medo de ser atingido pelos disparos de arma de fogo após presenciar a morte do carona.
Ainda segundo a PM, foram realizadas buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e não houve detidos até o momento.
Outras informações não serão passadas no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos, diz a nota da PC.
Jovem é assassinado a tiros dentro de carro em Linhares
 

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