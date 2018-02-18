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Jovem de 22 anos é presa com 2 mil pedras de crack

A mulher foi detida na Rodoviária de Serra Sede com grande quantidade de drogas, incluindo maconha e cocaína
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2018 às 22:31

Publicado em 17 de Fevereiro de 2018 às 22:31

As drogas que estavam com a jovem de 22 anos foram apreendidas na Rodoviária de Serra-Sede Crédito: Divulgação/SESP
Uma jovem de 22 anos foi presa na manhã deste sábado (17), na Rodoviária de Serra Sede, com uma grande quantidade de drogas. De acordo com a equipe da Delegacia Especializada de Tóxicos e Entorpecentes (Deten),  T. B. Z transportava 686 buchas de maconha, 897 pinos de cocaína e 2.100 pedras de crack. 
Segundo as investigações, a jovem havia viajado para o Rio de Janeiro na última quinta-feira para buscar a carga de drogas para uma quadrilha. O material apreendido seria usado para abastecer um ponto de vendas de entorpecentes em Conceição da Barra.
A mulher foi autuada por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhada ao presídio.
As investigações continuam para identificar os proprietários dos entorpecentes. A polícia pede que denúncias que colaborem com o trabalho sejam feitas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo e anonimato são garantidos.

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