Jovem de 22 anos é presa com 2 mil pedras de crack

As drogas que estavam com a jovem de 22 anos foram apreendidas na Rodoviária de Serra-Sede Crédito: Divulgação/SESP

Uma jovem de 22 anos foi presa na manhã deste sábado (17), na Rodoviária de Serra Sede, com uma grande quantidade de drogas. De acordo com a equipe da Delegacia Especializada de Tóxicos e Entorpecentes (Deten), T. B. Z transportava 686 buchas de maconha, 897 pinos de cocaína e 2.100 pedras de crack.

Segundo as investigações, a jovem havia viajado para o Rio de Janeiro na última quinta-feira para buscar a carga de drogas para uma quadrilha. O material apreendido seria usado para abastecer um ponto de vendas de entorpecentes em Conceição da Barra.

A mulher foi autuada por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhada ao presídio.