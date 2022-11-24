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Vila Nova de Colares

Jovem de 22 anos é morto com mais de 50 tiros dentro de casa na Serra

Vítima foi assassinada nesta quarta (23), quando dois suspeitos invadiram sua casa e abriram fogo. Segundo a esposa do homem, ele tinha saído da prisão há cerca de um mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2022 às 11:12

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 11:12

Júlio César Silva dos Santos de 22 anos foi morto dentro de casa com mais de 50 tiros na Serra
Júlio César Silva dos Santos de 22 anos foi morto dentro de casa com mais de 50 tiros na Serra Crédito: Reprodução
Um jovem de 22 anos foi morto com mais de 50 tiros dentro da própria casa, na noite desta quarta-feira (23), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra.
O crime foi registrado por volta de 22h e a vítima, Júlio César Silva dos Santos, foi atingida na região dos braços, ombro e pescoço.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, os dois suspeitos do crime teriam chegado de moto à casa onde o jovem morava com a esposa, entraram, atiraram contra Júlio César e depois fugiram.
A companheira de Júlio César, uma jovem de 21 anos, estava na casa de uma prima no momento do crime. Ela contou aos policiais militares que ele havia saído da prisão há cerca de um mês, onde havia cumprido pena por tráfico de drogas e estava trabalhando como carregador em uma empresa.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), o jovem foi solto em 18 de outubro deste ano por meio de alvará de soltura. Ele estava preso desde abril de 2021 pelo crime de tráfico de drogas. Entre dezembro de 2018 e setembro de 2019 Júlio César também esteve preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
Com informações do G1ES

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