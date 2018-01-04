Jovem de 19 anos fica ferida durante arrastão em Transcol na Serra

Três passageiros de um ônibus do Transcol foram agredidos a coronhadas por bandidos, durante um arrastão, por volta das 15h desta quinta-feira (04), na Serra.

O crime aconteceu quando o coletivo da linha 505, que faz o trajeto entre o terminal de Laranjeiras e o de Itacibá, em Cariacica, passava pela BR-101, altura de Central Carapina.

O ônibus estava lotado e, segundo os passageiros, pelo menos 20 pessoas foram assaltadas e tiveram os celulares e pertences roubados pela gangue.

As vítimas contaram que o bando de quatro criminosos embarcou no coletivo no Terminal de Laranjeiras, por volta das 14h30. Todos se sentaram em poltronas do meio, uma em frente à outra.

Passageiros foram embarcando no veículo e quando ele chegava perto da entrada de Central Carapina a gangue se levantou e anunciou o assalto.

Segundo o cobrador do veículo, de 54 anos, que preferiu não se identificar, ele não conseguiu perceber nenhuma atitude suspeita dos bandidos.

Não dava nem para saber que eram assaltantes. Eles entraram no terminal, como qualquer outro passageiro. Quando chegou perto de onde eles queriam descer, aí anunciaram o assalto, disse.

Dois dos criminosos estavam armados e começaram a exigir os pertences das vítimas. Os bandidos estavam alterados e agrediram três passageiros a coronhadas.

Mulher é agredida em arrastão em um Transcol na Serra Crédito: Elton Lyrio

As vítimas foram uma operadora de caixa de 37 anos, atingida na testa, uma universitária de 19 e um vendedor de 26, golpeados na cabeça.

Após recolherem os objetos que queriam, além de R$ 48,00 do caixa do ônibus, os assaltantes exigiram que o motorista abrisse a porta do ônibus e desceram, fugindo a pé.

O motorista seguiu até o Terminal de Carapina, onde a maioria dos passageiros desceu, e depois levou quem quis registrar um boletim de ocorrência até a 3ª Delegacia Regional, em Laranjeiras.

A Polícia Militar chegou a ser acionada e fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado ou identificado após o assalto ao ônibus.