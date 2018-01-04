Jovem de 19 anos fica ferida durante arrastão em Transcol na Serra

Três passageiros de um ônibus do Transcol foram agredidos a coronhadas por bandidos, durante um arrastão, por volta das 15h desta quinta-feira (04), na Serra.
O crime aconteceu quando o coletivo da linha 505, que faz o trajeto entre o terminal de Laranjeiras e o de Itacibá, em Cariacica, passava pela BR-101, altura de Central Carapina.
O ônibus estava lotado e, segundo os passageiros, pelo menos 20 pessoas foram assaltadas e tiveram os celulares e pertences roubados pela gangue.
As vítimas contaram que o bando de quatro criminosos embarcou no coletivo no Terminal de Laranjeiras, por volta das 14h30. Todos se sentaram em poltronas do meio, uma em frente à outra.
Passageiros foram embarcando no veículo e quando ele chegava perto da entrada de Central Carapina a gangue se levantou e anunciou o assalto.
Segundo o cobrador do veículo, de 54 anos, que preferiu não se identificar, ele não conseguiu perceber nenhuma atitude suspeita dos bandidos.
Não dava nem para saber que eram assaltantes. Eles entraram no terminal, como qualquer outro passageiro. Quando chegou perto de onde eles queriam descer, aí anunciaram o assalto, disse.
Dois dos criminosos estavam armados e começaram a exigir os pertences das vítimas. Os bandidos estavam alterados e agrediram três passageiros a coronhadas.
As vítimas foram uma operadora de caixa de 37 anos, atingida na testa, uma universitária de 19 e um vendedor de 26, golpeados na cabeça.
Após recolherem os objetos que queriam, além de R$ 48,00 do caixa do ônibus, os assaltantes exigiram que o motorista abrisse a porta do ônibus e desceram, fugindo a pé.
O motorista seguiu até o Terminal de Carapina, onde a maioria dos passageiros desceu, e depois levou quem quis registrar um boletim de ocorrência até a 3ª Delegacia Regional, em Laranjeiras.
A Polícia Militar chegou a ser acionada e fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado ou identificado após o assalto ao ônibus.
(Com informações de Elton Lyrio)