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Sete tiros

Jovem de 18 anos é morto em frente a uma casa de shows em Vitória

Douglas Cruz Lima foi morto nesta segunda (2) em um carro de aplicativo. A mãe do rapaz disse que pediu para o filho não sair de casa porque tinha tido um pesadelo com ele

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 16:02
Douglas Cruz Lima, 18 anos, foi morto com 12 tiros
Douglas Cruz Lima, 18 anos, foi morto com sete tiros Crédito: @dg_idp/Instagram
Um jovem de 18 anos foi morto na madrugada desta segunda-feira (2), dentro de um carro de aplicativo que estava no bairro Grande Vitória, na capital capixaba. O crime aconteceu por volta das 4h30 da madrugada após Douglas Cruz Lima sair de uma casa de shows onde passou a noite com amigos. A mãe do rapaz disse que, na véspera (1º), pediu para o filho não sair de casa porque tinha tido um pesadelo com ele.
De acordo com a perícia, ao todo foram disparados, pelo menos, 12 tiros, contra o rapaz. Desses, sete atingiram o jovem, que já estava dentro do veículo, sendo cinco deles na cabeça.
À repórter da TV Gazeta Daniela Carla, a motorista de aplicativo, que dirigia o veículo na hora em que o crime aconteceu, disse que Douglas tinha acabado de entrar no carro quando o assassino chegou atirando. A testemunha ainda relatou que os amigos dele correram, mas depois voltaram desesperados.

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A mãe de Douglas acompanhou o trabalho da polícia durante a investigação da cena do crime. Quando esteve no Departamento Médico Legal (DML), disse que o filho parou de estudar no ensino médio e não trabalhava, mas tinha o sonho de ser DJ. Segundo ela, de vez em quando, Douglas fazia apresentações com o nome de DJ do IDP. 
No local do crime, a Polícia Civil informou que testemunhas relataram que Douglas estava com cerca de dez amigos dentro da casa de shows, onde acontecia uma festa de pagode, e teria se envolvido em uma briga, mas não há confirmação de que o crime tenha relação com o que ocorreu no local.
Um representante da casa de shows conversou com a reportagem da TV Gazeta e negou que tenha acontecido briga dentro do local.
Douglas Cruz Lima, 18 anos, foi morto com sete tiros Crédito: @dg_idp/Instagram

O QUE DIZ A POLÍCIA

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitoria. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", disse.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", lembrou.
(Com informações de Daniela Carla/TV Gazeta )

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