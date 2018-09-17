Jovem de 18 anos é morto a tiros em Conceição da Barra

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi morta com quatro tiros na região do tórax, do pescoço e de um braço. Ismael foi socorrido por uma ambulância do PA e levado até a unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu assim que deu entrada no local. A morte foi constatada por um médico plantonista. Familiares não souberam informar para os militares qual seria a motivação do crime, pois não era do conhecimento deles que Ismael teria se envolvido em alguma briga.