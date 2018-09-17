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Em Braço do Rio

Jovem de 18 anos é morto a tiros em Conceição da Barra

Ismael Souza foi ferido por quatro disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 14:59

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 14:59

Crime será investigado pela Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação
Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros em Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra, na região Norte do Estado, na madrugada desta segunda-feira (17). Ismael Souza foi socorrido com vida, mas morreu assim que deu entrada no Pronto-Atendimento (PA) local.
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi morta com quatro tiros na região do tórax, do pescoço e de um braço. Ismael foi socorrido por uma ambulância do PA e levado até a unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu assim que deu entrada no local. A morte foi constatada por um médico plantonista. Familiares não souberam informar para os militares qual seria a motivação do crime, pois não era do conhecimento deles que Ismael teria se envolvido em alguma briga.
Procurada, a Polícia Civil que ninguém foi detido até o momento e que outras informações não serão passadas para não atrapalhar a investigação. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia181oupelodisquedenuncia181.es.gov.br,osigilo e anonimato sãogarantidos, diz a nota.
Jovem de 18 anos é morto a tiros em Conceição da Barra

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