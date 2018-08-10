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Violência

Jovem confessa que matou rapaz em Cachoeiro por se sentir humilhado

Higor Eleutério Medeiros da Silva confessou que estava com raiva de mensagens que trocou com a vítima, Wallace dos Santos, que namorava com sua ex namorada

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 19:40
Wallace dos Santos Barbosa, de 21 anos, no dia 31 de julho, foi morto no dia 31 de julho Crédito: Reprodução Redes Sociais
O suspeito de ter assassinado o jovem Wallace dos Santos Barbosa, de 21 anos, no dia 31 de julho, confessou que matou o rapaz a tiros por se sentir humilhado e constrangido com mensagens trocadas com a vítima por conta de uma jovem. Higor Eleutério Medeiros da Silva, 20, é ex namorado de uma mulher, que namorava com a Wallace.
Wallace foi morto com 13 tiros no meio da rua principal do bairro Baiminas enquanto vendia churrasquinho com o pai. A motivação é passional, de acordo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Felipe Vivas. "O Higor Eleutério Medeiros da Silva alegou que estava se sentindo tripudiado pela vítima, que estava tendo relacionamento com sua ex e recebia mensagens do tipo 'agora estou com sua mulher, que agora ela é minha', contou o delegado.
Segundo o Vivas, Higor Eleutério Medeiros da Silva foi preso na noite desta quinta-feira (08) na localidade de Beira Rio, em Vargem Alta. Foragido, ele se escondia na casa de conhecidos, mas a família já havia comunicado à polícia onde ele estava.
Higor alegou à polícia que ficou com raiva, não conseguiu suportar as brincadeiras dos amigos por conta das mensagens que ele trocou com a vítima. No dia do crime, o suspeito, que não possui passagens pela polícia, foi até o local com dois adolescentes e um homem, em um Volkswagen Parati.
Delegado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas Crédito: Beatriz Caliman
Todos atiraram contra a Wallace, o pai dele e outras duas pessoas. Ele tentou disparar contra o pai da vítima e outras pessoas, mas a arma deu pane. Enquanto isso, os comparsas atiram contra Wallace, segundo o delegado, que já identificou os três suspeitos, eles são moradores de Cachoeiro de Itapemirim, e ainda não foram localizados.
Higor Eleutério Medeiros da Silva foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim e responderá pelos crimes de homicídio consumado por motivo fútil, três homicídios tentados e corrupção de menores.

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