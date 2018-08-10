Jovem confessa que matou rapaz em Cachoeiro por se sentir humilhado

Wallace dos Santos Barbosa, de 21 anos, no dia 31 de julho, foi morto no dia 31 de julho Crédito: Reprodução Redes Sociais

O suspeito de ter assassinado o jovem Wallace dos Santos Barbosa , de 21 anos, no dia 31 de julho, confessou que matou o rapaz a tiros por se sentir humilhado e constrangido com mensagens trocadas com a vítima por conta de uma jovem. Higor Eleutério Medeiros da Silva, 20, é ex namorado de uma mulher, que namorava com a Wallace.

Wallace foi morto com 13 tiros no meio da rua principal do bairro Baiminas enquanto vendia churrasquinho com o pai. A motivação é passional, de acordo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Felipe Vivas. "O Higor Eleutério Medeiros da Silva alegou que estava se sentindo tripudiado pela vítima, que estava tendo relacionamento com sua ex e recebia mensagens do tipo 'agora estou com sua mulher, que agora ela é minha', contou o delegado.

Segundo o Vivas, Higor Eleutério Medeiros da Silva foi preso na noite desta quinta-feira (08) na localidade de Beira Rio, em Vargem Alta. Foragido, ele se escondia na casa de conhecidos, mas a família já havia comunicado à polícia onde ele estava.

Higor alegou à polícia que ficou com raiva, não conseguiu suportar as brincadeiras dos amigos por conta das mensagens que ele trocou com a vítima. No dia do crime, o suspeito, que não possui passagens pela polícia, foi até o local com dois adolescentes e um homem, em um Volkswagen Parati.

Delegado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas Crédito: Beatriz Caliman

Todos atiraram contra a Wallace, o pai dele e outras duas pessoas. Ele tentou disparar contra o pai da vítima e outras pessoas, mas a arma deu pane. Enquanto isso, os comparsas atiram contra Wallace, segundo o delegado, que já identificou os três suspeitos, eles são moradores de Cachoeiro de Itapemirim, e ainda não foram localizados.