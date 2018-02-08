Jovem anuncia revólver na internet e acaba preso em Vila Pavão

Jovem anuncia revólver em rede social e acaba preso em Vila Pavão Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um jovem de 20 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (8), em Vila Pavão, Noroeste do Estado, por anunciar a venda de uma arma de fogo na internet. A prisão ocorreu no bairro Nova Munique, por volta do meio-dia. A PM chegou até o suspeito por meio das imagens que circularam no aplicativo WhatsApp.

De acordo com o subtenente da PM, Alciney Helmer, que comandou a operação, o rapaz vinha anunciando a venda ou a troca de um revólver calibre .32, avaliado em R$ 1,8 mil. "Isso é crime de acordo com a artigo 17 da Lei do Desarmamento", disse o militar.

Durante a prisão, o suspeito contou que a arma pertencia a um amigo que mora em São Mateus. Esse amigo teria pedido a ele que vendesse o revólver. No entanto, a história não convenceu os policiais. O rapaz foi encaminhado à delegacia de Nova Venécia.