Jornalista morta defendeu tese sobre feminicídio na Ufes

Hamison dos Santos Nins foi preso na escola onde dava aula Crédito: Reprodução/Facebook

A jornalista Ana Carolina Sabino, de 25 anos, se formou na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) meses antes de morrer, quando apresentou uma tese sobre feminicídio. Ela pretendia concorrer a uma vaga de mestrado. Ana Carolina foi encontrada inconsciente após uma suposta tentativa de suicídio, na sala da casa onde morava, em Cidade Continental, na Serra, na madrugada do dia 25 de março. Nesta terça-feira (12), o namorado dela, Hamison dos Santos Nins, de 34 anos, foi preso como suspeito de provocar a morte da jornalista.

"Ela sempre participou dos movimentos na Ufes, apresentou tese sobre feminicídio. Quando a polícia passou a investigar o caso eu fiquei fique surpreso, justo ela que estudava sobre isso foi morrer assim. É muito triste. Depois que ela conheceu esse rapaz, parou de ir nas festas e seminários da Ufes, cortou relação com as amigas e até se distanciou da família", lamenta Cléber Sabino, pai da jornalista.

No dia em que foi encontrada desacordada, Ana Carolina estava sozinha em casa com o namorado. Os dois mantinham um relacionamento há 3 anos, e começaram a morar juntos meses antes da jovem morrer. A notícia da prisão de Hamisom foi recebida com alívio pelo pai da jornalista.

"É um misto de sentimentos. A história dele nunca convenceu a gente. No meu entendimento ele matou minha filha duas vezes, primeiro cometeu o crime, depois tentou matar a memória da minha filha, dizendo que ela cometeu suicídio. Vamos torcer para que a justiça seja feita, que ele seja julgado e pague pelo que cometeu", afirmou.

GRITOS DE "ASSASSINO" NO DLM

Hamison dos Santos Nins, de 34 anos, deixou o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, no final da manhã desta terça-feira (12) sob os gritos de "assassino" . Ele foi preso na manhã desta terça-feira (12) enquanto dava aula de Português em uma escola municipal, no bairro Alvorada, em Vila Velha. A polícia chegou a procurar por ele em casa, mas não o encontrou.

Hamison dos Santos Nins foi encaminhado para o Presídio de Viana.

MORTE POR ASFIXIA

O laudo pericial apontou que Ana Carolina morreu por asfixia. Ela deu entrada no Hospital Jayme dos Santos Neves no dia 25 de março, por volta das 2h50, depois de ter sido encontrada inconsciente após uma suposta tentativa de suicídio, na sala da casa onde morava, em Cidade Continental, na Serra.