Itapemirim: prédios públicos são flagrados com rede elétrica irregular

Mais três imóveis públicos que oferecem serviços à população pela prefeitura de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, foram flagrados com irregularidades nas instalações elétricas nesta quarta-feira (09), em uma operação da Polícia Civil. Na terça-feira (08), uma escola e uma quadra também foram alvo da ação policial que descobriu furtos de energia, de acordo com a PC.
Segundo o delegado de Itapemirim, Djalma Pereira Lemos, o Centro de Especialidades Médicas que funciona em Itaipava tinha ligação direta na rede elétrica sem medição. O espaço foi inaugurado recentemente e atende pessoas com sintomas do novo coronavírus na cidade.
Outro ponto que foi alvo da ação, revela o delegado, foi o Centro de Zoonozes, que fica na localidade de Candeus. O local existe há 4 anos e funciona há anos com ligação irregular, uma vez que o relógio da unidade foi retirado pela EDP. Funcionava com um gato ligado ao Caps, que fica em frente. O Caps, porém, está sem pagar o consumo há 4 meses, revelou o delegado.
No bairro Itapecuá, as margens da BR 101, a unidade básica de saúde, recentemente inaugurada, tinha energia também ligada diretamente na rede, sem relógio para medir o consumo.
As unidades não tiveram a energia cortada para manter o atendimento à população e aos animais. O procurador do município informou que iria solucionar as pendências em 10 dias junto à EDP. Os casos seguem sob investigação e o Ministério Público Estadual (MPES) também foi notificado dos atos para dar prosseguimento às competências da apuração, informou Djalma Pereira.
Procurada pela reportagem, a prefeitura se manifestou por meio de nota. O município informou que, de acordo com o setor de eletrificação da prefeitura de Itapemirim, não foi encontrado nenhum tipo de irregularidade, ou seja, a prefeitura afirma que não há nenhum tipo de furto de energia. Acrescentou que os servidores do departamento de eletrificação foram todos exonerados recentemente e uma nova equipe assumiu o setor. Finalizou dizendo que os fatos serão apurados e caso seja necessário, será aberto um processo administrativo.