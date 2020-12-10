Itapemirim: prédios públicos são flagrados com rede elétrica irregular

Outro ponto que foi alvo da ação, revela o delegado, foi o Centro de Zoonozes, que fica na localidade de Candeus. O local existe há 4 anos e funciona há anos com ligação irregular, uma vez que o relógio da unidade foi retirado pela EDP. Funcionava com um gato ligado ao Caps, que fica em frente. O Caps, porém, está sem pagar o consumo há 4 meses, revelou o delegado.

Procurada pela reportagem, a prefeitura se manifestou por meio de nota. O município informou que, de acordo com o setor de eletrificação da prefeitura de Itapemirim, não foi encontrado nenhum tipo de irregularidade, ou seja, a prefeitura afirma que não há nenhum tipo de furto de energia. Acrescentou que os servidores do departamento de eletrificação foram todos exonerados recentemente e uma nova equipe assumiu o setor. Finalizou dizendo que os fatos serão apurados e caso seja necessário, será aberto um processo administrativo.