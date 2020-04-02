Irmãos que amarravam vítimas durante assaltos em Cariacica são presos

Criminosos fazem compras após roubos em Cariacica Crédito: Polícia Civil

Um casal de irmãos foi preso acusado de cometer assaltos na Zona Rural de Cariacica . Segundo a polícia as vítimas eram atraídas por meio de golpes. Durante a ação, os bandidos agiam com violência e amarravam as pessoas rendidas. Depois, gastavam o dinheiro roubado comprando roupas em lojas da região. Além da dupla, a polícia ainda procura por outros dois integrantes da organização criminosa, que também seriam parentes dos irmãos detidos.

De acordo com o delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), a Polícia Civil recebeu denúncias de diversos roubos em Cariacica com característica de violência. Em todas as ações, as vítimas eram amarradas e tinham os cartões levados pelos criminosos que faziam saques e compras em lojas.

A polícia não divulgou a identificação dos criminosos, afirmando que "em razão da Lei Federal nº 13.869 autores só tem a identidade divulgada quando o Ministério Público oferece denúncia". Os assaltantes presos foram identificados apenas como uma mulher de 41 anos, moradora de Feu Rosa, na Serra, e um jovem de 21 anos, morador de Castelo Branco, em Cariacica.

COMO AGIAM: FRIEZA E VIOLÊNCIA

"Designamos uma equipe para investigar se havia ligação entre os casos e chegamos a identificação de três dos criminosos. Em um dos roubos, que aconteceu no dia 21 de janeiro deste ano, a mulher ligou para um rapaz que trabalhava com caminhão de frete, simulando a contratação de transporte de mercadoria. Ela combinou com a vítima de encontrar-se pessoalmente para negociar o valor. Ao chegar no local, o dono do caminhão foi abordado por dois homens armados, foi amarrado, os bandidos pegaram o cartão de crédito dele, tentam sacar dinheiro e não conseguiram. Ao retornarem ao local onde a vítima estava, na Zona Rural de Cariacica, um caseiro percebeu uma movimentação", conta o delegado.

Para disfarçar, os quatro pediram água ao caseiro. Quando ele foi pegar, acabou rendido também. As duas vítimas foram amarradas, uma de costas para a outra. Os criminosos pegam os cartões dos dois, além de mil reais do caseiro e foram fazer compras.

"Chamou atenção a ousadia e frieza deles. Enquanto as vítimas permaneciam amarradas na casa do caseiro, vimos imagens dos criminosos descendo do caminhão em um bar e tomando cerveja. Cada um com uma lata na mão, eles entraram em uma loja de roupas e fizeram compras com os cartões das vítimas. Depois, eles retornaram na casa, desamarraram os rendidos e ordenaram que eles só saíssem do local após 1 hora", conta.

PRISÃO NA SERRA E EM CARIACICA

Após investigações, a mulher foi presa no dia 31 de março, na casa dela, em Feu Rosa, na Serra. O irmão dela foi preso no dia seguinte, também em casa, no bairro Castelo Branco, Cariacica. Em depoimento, a mulher diz que foi forçada a participar do crime, uma versão que não convenceu a polícia. Já o rapaz, permaneceu calado. Logo após os irmãos serem detidos, o delegado pediu a prisão preventiva de outros dois suspeitos que seguem foragidos.

Eles vão responder por roubo duplamente qualificado, pelo concurso de agentes - quando há mais de uma pessoa praticando o crime - e por agirem armados.