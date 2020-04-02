Irmãos que amarravam vítimas durante assaltos em Cariacica são presos

Um casal de irmãos foi preso acusado de cometer assaltos na Zona Rural de Cariacica. Segundo a polícia as vítimas eram atraídas por meio de golpes. Durante a ação, os bandidos agiam com violência e amarravam as pessoas rendidas. Depois, gastavam o dinheiro roubado comprando roupas em lojas da região. Além da dupla, a polícia ainda procura por outros dois integrantes da organização criminosa, que também seriam parentes dos irmãos detidos.
De acordo com o delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), a Polícia Civil recebeu denúncias de diversos roubos em Cariacica com característica de violência. Em todas as ações, as vítimas eram amarradas e tinham os cartões levados pelos criminosos que faziam saques e compras em lojas.
A polícia não divulgou a identificação dos criminosos, afirmando que "em razão da Lei Federal nº 13.869 autores só tem a identidade divulgada quando o Ministério Público oferece denúncia". Os assaltantes presos foram identificados apenas como uma mulher de 41 anos, moradora de Feu Rosa, na Serra, e um jovem de 21 anos, morador de Castelo Branco, em Cariacica.
COMO AGIAM: FRIEZA E VIOLÊNCIA
"Designamos uma equipe para investigar se havia ligação entre os casos e chegamos a identificação de três dos criminosos. Em um dos roubos, que aconteceu no dia 21 de janeiro deste ano, a mulher ligou para um rapaz que trabalhava com caminhão de frete, simulando a contratação de transporte de mercadoria. Ela combinou com a vítima de encontrar-se pessoalmente para negociar o valor. Ao chegar no local, o dono do caminhão foi abordado por dois homens armados, foi amarrado, os bandidos pegaram o cartão de crédito dele, tentam sacar dinheiro e não conseguiram. Ao retornarem ao local onde a vítima estava, na Zona Rural de Cariacica, um caseiro percebeu uma movimentação", conta o delegado.
Para disfarçar, os quatro pediram água ao caseiro. Quando ele foi pegar, acabou rendido também. As duas vítimas foram amarradas, uma de costas para a outra. Os criminosos pegam os cartões dos dois, além de mil reais do caseiro e foram fazer compras.
"Chamou atenção a ousadia e frieza deles. Enquanto as vítimas permaneciam amarradas na casa do caseiro, vimos imagens dos criminosos descendo do caminhão em um bar e tomando cerveja. Cada um com uma lata na mão, eles entraram em uma loja de roupas e fizeram compras com os cartões das vítimas. Depois, eles retornaram na casa, desamarraram os rendidos e ordenaram que eles só saíssem do local após 1 hora", conta.
PRISÃO NA SERRA E EM CARIACICA
Após investigações, a mulher foi presa no dia 31 de março, na casa dela, em Feu Rosa, na Serra. O irmão dela foi preso no dia seguinte, também em casa, no bairro Castelo Branco, Cariacica. Em depoimento, a mulher diz que foi forçada a participar do crime, uma versão que não convenceu a polícia. Já o rapaz, permaneceu calado. Logo após os irmãos serem detidos, o delegado pediu a prisão preventiva de outros dois suspeitos que seguem foragidos.
Eles vão responder por roubo duplamente qualificado, pelo concurso de agentes - quando há mais de uma pessoa praticando o crime - e por agirem armados.
"Temos cerca de cinco boletins de ocorrência com a suspeita de que os crimes tenham sido praticados pelo mesmo grupo. Temos informações de um delegado de João Neiva, no Norte do Estado, indicando que um deles roubou uma loja de telefonia da região. Acreditamos que era uma organização criminosa que atuava na Zona Rural e interior do Estado", disse.