Irmão de professor preso no ES critica a polícia em desabafo na web

Hamison dos Santos Nins foi preso na manhã desta terça Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O irmão do professor Hamison dos Santos Nins, de 34 anos - preso suspeito de matar a jornalista Ana Carolina Sabino, de 25 anos - postou vários textos nas redes sociais defendendo o irmão. Hamerson dos Santos Lins, de 32 anos, publicou as postagens em seu perfil em uma rede social e também em grupos de conversas.

A prisão de Hamison aconteceu na última terça-feira (12). Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção a Mulher (DHPM), onde prestou depoimento. Ana Carolina morreu no dia 27 de março, dois dias depois de ser levada para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. O laudo apontou asfixia como causa da morte - dificuldade ou impossibilidade de respirar.

Para Hamerson, irmão de Hamison, a Polícia Civil precisa ouvir outras testemunhas antes de acusar o professor. O que está acontecendo com meu irmão, Hamison dos Santos Nins, é inacreditável, absurdo e asqueroso. Impotência, pois a polícia civil se tornou uma extensão da vontade da família acusadora. O pedido de prisão é de uma anormalidade, e tudo acontece como se fosse mais um despacho no meio da papelada, ninguém está nem aí, argumentou.

Ana Carolina Sabino, de 25 anos, havia se formado, recentemente, em Jornalismo Crédito: Reprodução | Facebook

Hamerson acredita que a investigação precisa tomar os depoimentos de quem convivia com o casal, inclusive da família do suspeito. Sabemos que Hamison é inocente e queremos ser ouvidos pela Justiça. Até agora ninguém que convivia com o casal foi chamado para prestar esclarecimentos. Que investigação é essa?, questionou o irmão em um dos posts.

Em memória da pessoa fantástica que a Ana Carolina era isto não é o adequado, mas vendo o que está acontecendo se tornou imperativo se expor. Repito: nenhum de nós foi ouvido pela polícia até agora, reforçou e completou em outra postagem.

CONDUÇÃO POR ALGEMAS

Hamerson também criticou a forma como o irmão foi levado pela Polícia Civil, após ser detido e depois quando foi encaminhado para o presídio, nesta terça-feira (12). Condução por algemas do foragido? (foragido que mora na mesma casa e estava indo trabalhar todos os dias na mesma escola, declarou.

O irmão chegou a criar um grupo nas redes sociais defendendo o irmão e pedindo a inocência dele. Até as 18 horas, o grupo teve adesão de 66 pessoas.

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