Irmã de adolescente baleada em Cariacica já foi ferida em tiroteio

Esta não é a primeira vez que a família da adolescente atingida por uma bala perdida sofre com a violência. Uma das irmãs dela, uma menina de 9 anos, também foi atingida por um tiro quando brincava na frente da casa da família, no bairro Padre Gabriel, Cariacica, em fevereiro deste ano.
A menina estava acompanhada de outras crianças durante o horário do almoço quando criminosos trocaram tiros na rua. Um dos disparos atingiu a perna direita da menina que teve que ser socorrida, às pressas, para o Hospital Infantil de Vila Velha, onde foi atendida até receber alta dois dias depois.
Ela ainda tem a marca na perninha. Eu não tenho dinheiro pra ir embora daqui, isso ainda me faz ficar aqui. Fora isso, não temos segurança alguma neste bairro, lamentou a mãe das meninas, uma dona de casa de 40 anos.
A situação deixou moradores aflitos e preocupados depois do tiroteio na pracinha na noite do último sábado (15). É o único lazer que temos no bairro e sequer podemos contar com segurança para utilizar, disse um professor, de 32 anos.
Muitos reclamaram da ausência da PM na região. A polícia chega quando já morreu alguém. Não tem nem guarda municipal ou policiamento na pracinha quando tem esses eventos, que reúnem muita gente. Estamos esquecidos aqui, desabafou um morador do bairro.
Os próprios moradores descreverem a existência da lei do silêncio devido a presença de criminosos e, por isso, preferiram não se identificar para a reportagem.
Por meio de nota à imprensa, a Polícia Militar informou que o patrulhamento preventivo é realizado dia e noite no bairro por meio de viaturas. Além disso, disse que realiza operações diárias e que conta com a colaboração da população para denunciar criminosos e delitos.
EU CHEGUEI E ENCONTREI MINHA FILHA NO CHÃO GRITANDO DE DOR
A mãe da
adolescente baleada, uma dona de casa de 40 anos, contou os momentos de aflição e desespero ao saber que a filha havia sido baleada.
O que vocês faziam na pracinha?
A gente estava trabalhando pois há um mês passei a vender bombons para ajudar nas contas de casa. Minha filha vai sempre comigo colocar a barraquinha lá e ajudar.
Como estava a pracinha?
Tinha muita gente, umas 30 crianças. Eu mesma estava com quatro crianças, sendo uma a minha filha de 1 ano e 6 meses.
A senhora viu o tiroteio?
Não, ouvi. Eu tinha saído da barraca para ir em casa deixar o neném, outra filha de 9 anos e mais duas crianças. Deixei minha filha de 17 anos na barraca, ela disse que ficaria mais ali vendendo os bombons. Quando eu estava quase chegando em casa, ouvi os tiros e soube que tinha gente baleada. Deixei as crianças com parentes em casa e corri preocupada com minha filha.
Como foi o socorro?
Eu cheguei e a encontrei no chão gritando de dor. Fui lá pedi ajuda, enquanto outros pessoas pararam um carro que passava e colocaram ela dentro para levar até o pronto socorro e depois para o hospital. Eu fui junto mas também tive que ser internada porque minha pressão subiu e saí hoje cedo.
Qual o estado de saúde dela?
Minha filha está entubada e respirando por aparelhos. A bala está na costa e também teve um tiro no ombro. Não permitiram que eu ficasse porque minha saúde não está boa.
O que a senhora espera agora?
Minha filha de 9 anos também foi ferida por um tiro no início do ano. Não tenho como ir embora daqui, preciso conviver com isso. Espero Justiça, até a PM tem medo desse bairro. Pelo visto, vamos ter mais vítimas.