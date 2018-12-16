Irmã de adolescente baleada em Cariacica já foi ferida em tiroteio

Mãe de adolescente que foi baleada em um tiroteio no bairro Padre Gabriel, Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho

adolescente atingida por uma bala perdida sofre com a violência. Uma das irmãs dela, uma menina de 9 anos, também foi atingida por um tiro quando brincava na frente da casa da família, no bairro Padre Gabriel, Cariacica, em fevereiro deste ano. Esta não é a primeira vez que a família daatingida por uma bala perdida sofre com a violência. Uma das irmãs dela, uma menina de 9 anos, também foi atingida por um tiro quando brincava na frente da casa da família, no bairro Padre Gabriel, Cariacica, em fevereiro deste ano.

A menina estava acompanhada de outras crianças durante o horário do almoço quando criminosos trocaram tiros na rua. Um dos disparos atingiu a perna direita da menina que teve que ser socorrida, às pressas, para o Hospital Infantil de Vila Velha, onde foi atendida até receber alta dois dias depois.

Ela ainda tem a marca na perninha. Eu não tenho dinheiro pra ir embora daqui, isso ainda me faz ficar aqui. Fora isso, não temos segurança alguma neste bairro, lamentou a mãe das meninas, uma dona de casa de 40 anos.

A situação deixou moradores aflitos e preocupados depois do tiroteio na pracinha na noite do último sábado (15). É o único lazer que temos no bairro e sequer podemos contar com segurança para utilizar, disse um professor, de 32 anos.

Muitos reclamaram da ausência da PM na região. A polícia chega quando já morreu alguém. Não tem nem guarda municipal ou policiamento na pracinha quando tem esses eventos, que reúnem muita gente. Estamos esquecidos aqui, desabafou um morador do bairro.

Os próprios moradores descreverem a existência da lei do silêncio devido a presença de criminosos e, por isso, preferiram não se identificar para a reportagem.

Por meio de nota à imprensa, a Polícia Militar informou que o patrulhamento preventivo é realizado dia e noite no bairro por meio de viaturas. Além disso, disse que realiza operações diárias e que conta com a colaboração da população para denunciar criminosos e delitos.

EU CHEGUEI E ENCONTREI MINHA FILHA NO CHÃO GRITANDO DE DOR

A mãe da

adolescente baleada, uma dona de casa de 40 anos, contou os momentos de aflição e desespero ao saber que a filha havia sido baleada.

O que vocês faziam na pracinha?

A gente estava trabalhando pois há um mês passei a vender bombons para ajudar nas contas de casa. Minha filha vai sempre comigo colocar a barraquinha lá e ajudar.

Como estava a pracinha?

Tinha muita gente, umas 30 crianças. Eu mesma estava com quatro crianças, sendo uma a minha filha de 1 ano e 6 meses.

A senhora viu o tiroteio?

Não, ouvi. Eu tinha saído da barraca para ir em casa deixar o neném, outra filha de 9 anos e mais duas crianças. Deixei minha filha de 17 anos na barraca, ela disse que ficaria mais ali vendendo os bombons. Quando eu estava quase chegando em casa, ouvi os tiros e soube que tinha gente baleada. Deixei as crianças com parentes em casa e corri preocupada com minha filha.

Como foi o socorro?

Eu cheguei e a encontrei no chão gritando de dor. Fui lá pedi ajuda, enquanto outros pessoas pararam um carro que passava e colocaram ela dentro para levar até o pronto socorro e depois para o hospital. Eu fui junto mas também tive que ser internada porque minha pressão subiu e saí hoje cedo.

Qual o estado de saúde dela?

Minha filha está entubada e respirando por aparelhos. A bala está na costa e também teve um tiro no ombro. Não permitiram que eu ficasse porque minha saúde não está boa.

O que a senhora espera agora?