Investigador da Polícia Civil mata suspeito de assalto em Cariacica

Um investigador da Polícia Civil matou um suspeito e deixou outro ferido após uma tentativa de assalto no bairro Itaquari, em Cariacica, na noite desta sexta-feira (24). O crime aconteceu por volta de 19h30.
De acordo com informações da Polícia Militar e de testemunhas, o policial estava estava na rua, com o filho e mais duas pessoas, quando dois assaltantes, armados, chegaram e anunciaram o assalto.
O investigador sacou a arma e atirou em direção aos criminosos. Um deles foi morto após ser atingido com um tiro na costela e um no braço. Já o comparsa também foi atingido. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória.
A perícia da Polícia Civil esteve no local. Nenhum dos suspeitos foi identificado até o momento. O investigador foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPM), em Vitória, onde vai prestar depoimento.