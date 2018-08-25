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Tentativa de assalto

Investigador da Polícia Civil mata suspeito de assalto em Cariacica

Segundo a polícia, o policial estava na rua, com o filho e mais duas pessoas, quando os suspeitos chegaram e anunciaram o assalto, no bairro Itaquari, em Cariacica

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 00:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 00:12
Investigador da Polícia Civil matou um bandido e deixou outro ferido em Cariacica Crédito: Bianca Vailant
Um investigador da Polícia Civil matou um suspeito e deixou outro ferido após uma tentativa de assalto no bairro Itaquari, em Cariacica, na noite desta sexta-feira (24). O crime aconteceu por volta de 19h30.
De acordo com informações da Polícia Militar e de testemunhas, o policial estava  estava na rua, com o filho e mais duas pessoas, quando dois assaltantes, armados, chegaram e anunciaram o assalto.
O investigador sacou a arma e atirou em direção aos criminosos. Um deles foi morto após ser atingido com um tiro na costela e um no braço. Já o comparsa também foi atingido. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória.
A perícia da Polícia Civil esteve no local. Nenhum dos suspeitos foi identificado até o momento. O investigador foi encaminhado  para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPM), em Vitória, onde vai prestar depoimento. 
 

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