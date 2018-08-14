Investigação da morte de PM em Vila Velha será mantida em sigilo

Em entrevista concedida no Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória, o coronel lamentou o crime cometido contra o soldado de 29 anos, e destacou que espera ver os autores presos o mais rápido possível.

A Polícia Civil está priorizando esse caso. Nenhuma hipótese está descartada e as investigações estão acontecendo de maneira rápida. O importante é que tudo será apurado e chegaremos aos autores do assassinato. Temos que respeitar o tempo da investigação e é importante o sigilo nesse momento para prendermos esses assassinos

Rodrigues ainda criticou a legislação, que ele considera branda, para quem comete crimes contra agentes que representam o Estado. O secretário afirmou que gostaria de ver uma punição maior para bandidos que matam policiais no Brasil.

"Nos países de primeiro mundo, em casos de policiais vítimas de assassinatos, a pena é agravada porque ele representa o Estado. Quando um policial é vítima de ação covarde a punição é mais grave. Temos que seguir para frente, atualizar nossas legislações, fazer com que o criminoso que comete crimes graves contra a sociedade, apodreça na cadeia. E quem tem que mudar isso são os legisladores", finalizou.