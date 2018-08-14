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Policial assassinado

Investigação da morte de PM em Vila Velha será mantida em sigilo

Soldado Borges foi assassinado na noite de segunda-feira (13)

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 18:19
Soldado Borges pertencia à Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp); ele foi assassinado na noite de segunda-feira (13), em Vila Velha Crédito: Facebook
As investigações da morte do policial militar Walter Borges, assassinado na noite da última segunda-feira (13), em Jardim Asteca, Vila Velha, serão mantidas em sigilo e nada será divulgado até que o caso seja esclarecido. A informação é do secretário de Segurança Pública do Estado, Nylton Rodrigues.
> Pai de PM: 'Ele entrou para as estatísticas'
Em entrevista concedida no Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória, o coronel lamentou o crime cometido contra o soldado de 29 anos, e destacou que espera ver os autores presos o mais rápido possível.
A Polícia Civil está priorizando esse caso. Nenhuma hipótese está descartada e as investigações estão acontecendo de maneira rápida. O importante é que tudo será apurado e chegaremos aos autores do assassinato. Temos que respeitar o tempo da investigação e é importante o sigilo nesse momento para prendermos esses assassinos
Coronel Nylton Rodrigues
Rodrigues ainda criticou a legislação, que ele considera branda, para quem comete crimes contra agentes que representam o Estado. O secretário afirmou que gostaria de ver uma punição maior para bandidos que matam policiais no Brasil.
> Borges é o 3º PM morto em 2018 no ES
"Nos países de primeiro mundo, em casos de policiais vítimas de assassinatos, a pena é agravada porque ele representa o Estado. Quando um policial é vítima de ação covarde a punição é mais grave. Temos que seguir para frente, atualizar nossas legislações, fazer com que o criminoso que comete crimes graves contra a sociedade, apodreça na cadeia. E quem tem que mudar isso são os legisladores", finalizou.

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