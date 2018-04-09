Internos fogem de Unidade de Internação provisória em Cariacica

Dezenove adolescentes fugiram da Unidade de Internação Provisória I (Unip I), em Cariacica, no fim da manhã desta segunda-feira (09), de acordo com informações do presidente do Sindicato dos Servidores Socioeducativos do Espírito Santo (Sinases), Bruno Dalpiero. O presidente disse que eles usaram uma serrinha para cortar parte da grade da cela e escapar.
Ainda segundo Dalpiero, a fuga foi premeditada e os fugitivos passaram a noite passada arquitetando a demandada.
"A Unidade de Internação Provisória é dividida por quatro blocos e enquanto o bloco inicial começou um quebra-quebra, por volta das 11h30, o bloco intermediário aproveitou que os agentes se deslocaram para o local em que havia a confusão e fugiram. Eles utilizaram uma serrinha que entrou com familiares durante a visita de ontem (domingo) e passaram a noite toda serrando a grade. Ninguém foi encontrado até agora, ao todo fugiram 19 adolescentes."
Quando questionado sobre a vistoria que não impediu a entrada desta serrinha na Unip I, o presidente do Sindicato dos Servidores Socioeducativos do Espírito Santo (Sinases) admitiu que a entrada destes objetos acaba passando batido: "Nós não temos uma revista eficiente nos parentes dos detentos e o objeto acabou entrando sem que ninguém tenha percebido."
Na fuga, três agentes ficaram feridos, segundo Bruno. "Um agente foi atingido por uma barra de ferro na cabeça, outro levou uma pedrada na testa, próximo ao nariz. E um terceiro sofreu pancada na perna. Os dois que foram atingidos na região da cabeça foram encaminhados para o Hospital São Lucas.
A capacidade da unidade de Internação é de 60 adolescentes, mas, de acordo do Dalpiero, estava comportando 76. A Unip I é destinada a adolescentes em medida sócioeducativa de forma provisória, que ainda aguardam julgamento.
Apenas um interno encontrado
Somente no início da noite desta segunda-feira o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) se pronunciou sobre o ocorrido. De acordo com o diretor de ações estratégicas do Instituto, Geremias dos Santos, o número de adolescentes que escapou foi 18. E até o momento, um havia sido recapturado.
"Foram 18 adolescentes que fugiram. A polícia conseguiu encontrar um adolescente até o momento. Não podemos afirmar ao certo como eles fugiram. Para termos certeza dos fatos, teremos que esperar as análises do vídeo monitoramento. No entanto, o que se sabe é que um grupo começou um tumulto e enquanto os agentes foram tentar controlar a confusão, o outro grupo, que estava em outra unidade, fugiu. Eles serraram parte da cela e escaparam. Dois agentes que tentaram conter a fuga foram atingidos pelos adolescentes que utilizaram dos próprios objetos da cela para agredir os agentes. Ainda é prematura a gente cravar que eles usaram uma serrinha e que este objeto teria sido introduzido na Unidade por meio de visitas de familiares. Isso a gente vai saber apenas após a confirmação das imagens de videomonitoramento. Quanto à captura dos internos, isso passa a ser de responsabilidade da polícia agora", comenta Geremias.