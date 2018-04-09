Internos fogem de Unidade de Internação provisória em Cariacica

Unidade socioeducativa do Iases no Espírito Santo Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta

Dezenove adolescentes fugiram da Unidade de Internação Provisória I (Unip I), em Cariacica, no fim da manhã desta segunda-feira (09), de acordo com informações do presidente do Sindicato dos Servidores Socioeducativos do Espírito Santo (Sinases), Bruno Dalpiero. O presidente disse que eles usaram uma serrinha para cortar parte da grade da cela e escapar.

Ainda segundo Dalpiero, a fuga foi premeditada e os fugitivos passaram a noite passada arquitetando a demandada.

"A Unidade de Internação Provisória é dividida por quatro blocos e enquanto o bloco inicial começou um quebra-quebra, por volta das 11h30, o bloco intermediário aproveitou que os agentes se deslocaram para o local em que havia a confusão e fugiram. Eles utilizaram uma serrinha que entrou com familiares durante a visita de ontem (domingo) e passaram a noite toda serrando a grade. Ninguém foi encontrado até agora, ao todo fugiram 19 adolescentes."

Quando questionado sobre a vistoria que não impediu a entrada desta serrinha na Unip I, o presidente do Sindicato dos Servidores Socioeducativos do Espírito Santo (Sinases) admitiu que a entrada destes objetos acaba passando batido: "Nós não temos uma revista eficiente nos parentes dos detentos e o objeto acabou entrando sem que ninguém tenha percebido."

Na fuga, três agentes ficaram feridos, segundo Bruno. "Um agente foi atingido por uma barra de ferro na cabeça, outro levou uma pedrada na testa, próximo ao nariz. E um terceiro sofreu pancada na perna. Os dois que foram atingidos na região da cabeça foram encaminhados para o Hospital São Lucas.

A capacidade da unidade de Internação é de 60 adolescentes, mas, de acordo do Dalpiero, estava comportando 76. A Unip I é destinada a adolescentes em medida sócioeducativa de forma provisória, que ainda aguardam julgamento.

Apenas um interno encontrado

Somente no início da noite desta segunda-feira o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) se pronunciou sobre o ocorrido. De acordo com o diretor de ações estratégicas do Instituto, Geremias dos Santos, o número de adolescentes que escapou foi 18. E até o momento, um havia sido recapturado.