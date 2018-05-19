Inspetora salva idosa de assalto em Vila Velha

2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo

Uma aposentada de 76 anos escapou de um assalto após a ação rápida de uma inspetora penitenciária, por volta das 20h30 de sexta-feira (180, na Praia da Costa, em Vila Velha. A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Regional do município, em Cobilândia. A vítima chegou a ficar ferida no braço esquerdo, no momento da abordagem do criminoso.

Em depoimento, ela contou que havia saído de um hospital e seguiria até um restaurante, acompanhada de uma afilhada. A idosa estacionou o carro perto de uma igreja na Rua Jairo de Matos. Assim que encostou, ela abriu a porta do motorista e foi até o outro lado do veículo, um Gol, para ajudar a familiar, que estava com um cachorro e tinha dificuldades para abrir a porta.

No momento em que a idosa abriu a porta do carona, um dos bandidos se aproximou a segurando pelo braço e exigiu que entregasse o carro. A vítima se assustou e segurou as chaves com força, momento em que o assaltante puxou e acabou lesionando o braço dela. A inspetora penitenciária passava pelo local, com o filho, e percebeu a ação.

Ao perceberem que foram flagrados, os criminosos tentaram fugir, mas foram perseguidos pela inspetora. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e conseguiu efetuar a prisão dos dois ladrões.

Um deles era um menor de 17 anos e o outro foi identificado como Plínio Marcos Caetano Neto, 19. Eles foram conduzidos para a delegacia e autuados por tentativa de roubo.