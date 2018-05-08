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Susto

Inspetor penitenciário tem carro atingido por tiros em Vila Velha

O inspetor seguia pela Rodovia do Sol, quando ao passar próximo a um viaduto, em Terra Vermelha, sentiu um impacto no carro

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 12:09
Caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
Um inspetor penitenciário de 49 anos passou por um susto no final da noite dessa segunda-feira (07), em Vila Velha. Ele retornava para casa, depois de visitar um parente no bairro Interlagos, quando acabou tendo o carro atingido por tiros.
O inspetor seguia pela Rodovia do Sol quando, ao passar próximo a um viaduto, em Terra Vermelha, sentiu um impacto no carro. Ao verificar o que havia acontecido, ele percebeu que o veículo tinha sido atingido por tiros.
À polícia, o inspetor contou que viu, pela janela, um homem correndo armado. Ele acredita que tenha sido alvo de uma tentativa de assalto.
Sem ser atingido pelos disparos, o inspetor conseguiu dirigir até as proximidades de um shopping, em Vila Velha, quando o carro parou de funcionar, por problemas no motor, e ele pediu socorro.
O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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