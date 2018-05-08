Inspetor penitenciário tem carro atingido por tiros em Vila Velha

Caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira

Um inspetor penitenciário de 49 anos passou por um susto no final da noite dessa segunda-feira (07), em Vila Velha. Ele retornava para casa, depois de visitar um parente no bairro Interlagos, quando acabou tendo o carro atingido por tiros.

O inspetor seguia pela Rodovia do Sol quando, ao passar próximo a um viaduto, em Terra Vermelha, sentiu um impacto no carro. Ao verificar o que havia acontecido, ele percebeu que o veículo tinha sido atingido por tiros.

À polícia, o inspetor contou que viu, pela janela, um homem correndo armado. Ele acredita que tenha sido alvo de uma tentativa de assalto.

Sem ser atingido pelos disparos, o inspetor conseguiu dirigir até as proximidades de um shopping, em Vila Velha, quando o carro parou de funcionar, por problemas no motor, e ele pediu socorro.