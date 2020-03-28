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Viana

Inspetor é preso por deixar entrar drogas e celulares em presídio no ES

Segundo a Sejus, o homem teria recebido R$ 2 mil para fazer o serviço para os presos. Ele estava sob investigação e agora está preso no Centro de Triagem de Viana

Publicado em 28 de Março de 2020 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 20:00
Complexo Prisional de Viana
Complexo Prisional de Viana: servidor está preso e responde por processo administrativo que pode resultar em exoneração Crédito: Divulgação
Um inspetor penitenciário foi preso na última sexta-feira (27) suspeito de facilitar a entrada de drogas e telefones celulares para dentro do presídio. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), ele teria recebido R$ 2 mil de presos para fazer o serviço dentro do Centro de Detenção Provisória de Viana 2.
O servidor, que não foi identificado, já estava sendo monitorado pela secretaria após o recebimento de denúncias. Ele era contratado desde outubro de 2018, mas já trabalhou em outros períodos dentro de presídios. No momento da abordagem, que aconteceu dentro da unidade prisional, ele estava portando drogas e fumo.
O inspetor penitenciário está preso no Centro de Triagem de Viana e o caso está sendo acompanhado pela Corregedoria, que já abriu um procedimento administrativo disciplinar, passível de exoneração do cargo.

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