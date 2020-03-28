Inspetor é preso por deixar entrar drogas e celulares em presídio no ES

Complexo Prisional de Viana: servidor está preso e responde por processo administrativo que pode resultar em exoneração Crédito: Divulgação

Um inspetor penitenciário foi preso na última sexta-feira (27) suspeito de facilitar a entrada de drogas e telefones celulares para dentro do presídio. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), ele teria recebido R$ 2 mil de presos para fazer o serviço dentro do Centro de Detenção Provisória de Viana 2.

O servidor, que não foi identificado, já estava sendo monitorado pela secretaria após o recebimento de denúncias. Ele era contratado desde outubro de 2018, mas já trabalhou em outros períodos dentro de presídios. No momento da abordagem, que aconteceu dentro da unidade prisional, ele estava portando drogas e fumo.