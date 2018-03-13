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Investigação

Inquérito que investiga delegado do ES deve ficar pronto nesta semana

Adhemar Pereira Fully é acusado pela polícia mineira de provocar acidente com morte e fugir sem prestar socorro; em depoimento, confessou ter bebido horas antes do acidente

Publicado em 13 de Março de 2018 às 20:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 20:24
Delegado Adhemar Pereira Fully, da PCES Crédito: TV Gazeta
O inquérito policial que investiga o delegado Adhemar Pereira Fully, titular de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, deve ser concluído nesta semana. Fully se envolveu em um acidente em Manhumirim, Minas Gerais, no dia 10 de fevereiro, e fugiu sem prestar socorro à vítima. O motociclista morreu horas depois no hospital.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios de Manhuaçu. De acordo com o titular, o delegado Henrique Mateus Rabello, o inquérito está prestes a ser concluído e encaminhado à Justiça. Sem dar muitos detalhes da investigação, ele comentou o caso: "Apenas uma diligência, em Itaperuna, Rio de Janeiro, está pendente. Aguardamos esses elementos para a prova pericial.
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, desde o dia 16 de fevereiro Adhemar Pereira Fully permanece de licença médica. O tempo de afastamento e o motivo não foram divulgados. Quem responde pela delegacia de Bom Jesus do Norte neste período é o chefe da Delegacia Regional de Alegre, Ricarte Teixeira.
O CASO
O delegado titular de Bom Jesus do Norte, Adhemar Pereira Fully, é acusado de provocar um acidente com morte em Manhumirim. Na direção de um Golf, realizou uma ultrapassagem irregular, bateu contra uma moto e saiu do local sem prestar socorro. O motociclista Fernando José de Oliveira morreu horas depois no hospital.
Carro do delegado Fully após o acidente; veículo foi encontrado em outra região da cidade Crédito: Portal Manhumirim
Em depoimento à polícia mineira, Fully ainda afirmou que teve receio de ficar no local do acidente e que bebeu duas latas de cerveja, de 473 ml cada, duas horas antes da batida. O delegado capixaba não foi preso porque não foi detido em flagrante. Ele se apresentou à polícia mineira na noite de domingo (11), um dia depois do acidente.

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