Inocente, idosa morta na Serra foi vítima de disputa do tráfico

Crime aconteceu em ponto de ônibus da Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

ela foi morta na manhã da última segunda-feira (28), enquanto estava em um ponto de ônibus, na entrada do bairro José de Anchieta, na Serra. Outras três pessoas ficaram feridas. Investigações da Polícia Civil apontaram que a idosa Dalva Ferreira Lobato, de 60 anos, foi mais uma vítima da disputa pelo tráfico de drogas na Grande Vitória. Inocente,, na entrada do bairro, na. Outras três pessoas ficaram feridas.

BR 101, quando passageiros estavam embarcando e desembarcando do coletivo da linha 829 - Planalto Serrano x Terminal de Carapina. Luiz Ricardo Jesus de Souza, conhecido como "Abacaxi", de 18 anos, e um menor de 16 anos, chegaram ao local, de moto. O menor desceu do veículo e abriu fogo no meio da rua. O crime aconteceu na, quando passageiros estavam embarcando e desembarcando do coletivo da linha 829 - Planalto Serrano x Terminal de Carapina. Luiz Ricardo Jesus de Souza, conhecido como "Abacaxi", de 18 anos, e um menor de 16 anos, chegaram ao local, de moto. O menor desceu do veículo e abriu fogo no meio da rua. Um único tiro matou a idosa e feriu três pessoas . O alvo dos criminosos sobreviveu.

Auxiliar de serviços gerais foi baleado na cabeça quando estava no ponto de ônibus; segundo a polícia, ele era o alvo dos bandidos Crédito: Bernardo Coutinho

De acordo com a titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), Rafaella Almeida, o alvo dos disparos, um auxiliar de serviços gerais de 18 anos, tem envolvimento com o tráfico de drogas na região e trabalhava em uma empresa terceirizada como um artifício para dificultar as investigações. A delegada disse que a motivação foi descoberta depois do depoimento do alvo dos suspeitos e afirmou que o crime foi causado pela disputa do tráfico.

PRISÃO

Os suspeitos do crime foram detidos na tarde de terça-feira (29), na localidade de Sovaco da Cobra, na Serra. O menor foi encontrado na rua e, no momento da prisão, confessou ser o responsável pelo disparo. Ele levou os policiais à casa onde estava Luiz Ricardo, que foi encontrado dormindo. . O menor foi encontrado na rua e, no momento da prisão, confessou ser o responsável pelo disparo. Ele levou os policiais à casa onde estava Luiz Ricardo, que foi encontrado dormindo.

A dupla apontou que a arma usada no crime e em outros assaltos na região, uma calibre 12 de fabricação caseira, estava escondida no telhado da residência. Eles confirmaram que o alvo dos disparos seria o auxiliar de serviços gerais de 18 anos, que foi ferido por estilhaços nuca.

FRIEZA

O delegado do

, Rodrigo Sandi Mori, que participou das investigações, conta que os suspeitos não demonstraram remorso em relação ao crime durante a prisão.

"O adolescente estava brincando, rindo na esquina e o outro estava dormindo no momento em que nós entramos em interior da residência e realizamos a prisão do indivíduo. São frios, confessaram o crime com riqueza de detalhes não demonstrando nenhum arrependimento", relatou Sandi Mori.

UMA BALA SÓ DEIXOU UM MORTO E TRÊS FERIDOS

Rafaella afirmou que os suspeitos sabiam que a arma tinha o poder de ferir mais de uma pessoa com um disparo. "Eles tinham esse conhecimento. Tinham a posse dessa arma há mais de um ano, porque eles compraram ela e utilizaram inclusive para cometer roubos naquela região", completou.

Além de Dalva, uma ajudante de cozinha, de 37 anos, foi ferida no braço, quando estava na escada do coletivo da linha 829, preparando-se para desembarcar. A outra vítima é um homem de 44 anos, atingido nas costas, quando tentava subir no mesmo ônibus. O alvo dos criminosos ficou ferido na cabeça.