Imagens mostram buraco por onde detentos fugiram na Serra

Entrada de ar por onde supostamente detentos teriam fugido Crédito: Divulgação

Serra na noite de terça-feira (6). Imagens divulgadas nesta quarta-feira (7) mostram o buraco por onde fugiram sete detentos no Centro de Detenção Provisória (CDP) dana noite de terça-feira (6).

Os fugitivos foram identificados como Brenner de Souza Julião, Luan Correa, Thiago de Oliveira, Anderson Vinicius Santos Pires, Lucas Phelipe Calixto Carvalho, Levi Tiago da Silva e Alan Matos Caetano. Outros detentos também tentaram fugir, mas foram recapturados ainda dentro do complexo.

Em nota, a

informou que a Corregedoria da Secretaria está apurando com rigor a fuga dos sete detentos. O fato será comunicado ao juiz da Execução Penal e ao

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polícia e quem tiver alguma informação deve entrar em contato com o Disque-denúncia, pelo telefone 181. Os foragidos estão sendo procurados pelae quem tiver alguma informação deve entrar em contato com o Disque-denúncia, pelo telefone 181.

FOTOS

POLÍCIA CAÇA FUGITIVOS

Polícia Militar foi usado para fazer buscas aos detentos que fugiram do CDP. A aeronave sobrevoou uma área próxima à Rodovia do Contorno, também na Serra, na manhã desta quarta-feira (7). A ação também contou com policiais militares no solo, às margens da rodovia. Um helicóptero dafoi usado para fazer buscas aos detentos que fugiram do CDP. A aeronave sobrevoou uma área próxima à, também na Serra, na manhã desta quarta-feira (7). A ação também contou com policiais militares no solo, às margens da rodovia.

A operação, segundo a Polícia Militar, trata-se de um apoio à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) na busca pelos sete detentos que fugiram da unidade.