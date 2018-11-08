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Fuga em massa

Imagens mostram buraco por onde detentos fugiram na Serra

Sete detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, na noite da última terça-feira (6)

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 00:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 00:32
Entrada de ar por onde supostamente detentos teriam fugido Crédito: Divulgação
Imagens divulgadas nesta quarta-feira (7) mostram o buraco por onde fugiram sete detentos no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra na noite de terça-feira (6). 
Os fugitivos foram identificados como Brenner de Souza Julião, Luan Correa, Thiago de Oliveira, Anderson Vinicius Santos Pires, Lucas Phelipe Calixto Carvalho, Levi Tiago da Silva e Alan Matos Caetano. Outros detentos também tentaram fugir, mas foram recapturados ainda dentro do complexo.
Em nota, a
Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)
informou que a Corregedoria da Secretaria está apurando com rigor a fuga dos sete detentos. O fato será comunicado ao juiz da Execução Penal e ao
Ministério Público
.
Os foragidos estão sendo procurados pela polícia e quem tiver alguma informação deve entrar em contato com o Disque-denúncia, pelo telefone 181.
FOTOS
POLÍCIA CAÇA FUGITIVOS
Um helicóptero da Polícia Militar foi usado para fazer buscas aos detentos que fugiram do CDP. A aeronave sobrevoou uma área próxima à Rodovia do Contorno, também na Serra, na manhã desta quarta-feira (7). A ação também contou com policiais militares no solo, às margens da rodovia.
A operação, segundo a Polícia Militar, trata-se de um apoio à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) na busca pelos sete detentos que fugiram da unidade.
VÍDEO

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