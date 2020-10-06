Igreja católica é arrombada e prejuízo chega a R$ 5 mil em Cachoeiro

Uma igreja católica no bairro Costa e Silva, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, amanheceu arrombada nesta terça-feira (06). O prejuízo, segundo pessoas que trabalham na unidade, chega a R$ 5 mil. Foi a quinta vez que bandidos furtaram o local.
O auxiliar da coordenação da igreja, Vanderlei da Costa, conta que foi avisado por populares logo pela manhã. Levaram toda a prataria, cabos de som, microfones, ventiladores. É a quinta vez que entram aqui. Das outras vezes, levaram panelas, toalhas, cabos de energia. Seria bom se tivesse mais policiamento durante a noite aqui, contou.
Os invasores quebraram uma janela de vidro para entrar. Para a servidora pública Priscila de Souza o crime é revoltante. Mais uma vez, pessoas que já fazem coisa errada e ainda assaltam a casa do Pai. A sensação é que é um erro ao quadrado, disse Priscila de Souza.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse, por meio de nota, que o comandante do 9º batalhão está aberto para uma conversa com a comunidade e pretende buscar meios de sanar o problema. Afirmou ainda, que o policiamento no local é realizado com frequência, mas o comandante garante intensificar as rondas policiais no local.