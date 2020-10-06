Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Costa e Silva

Igreja católica é arrombada e prejuízo chega a R$ 5 mil em Cachoeiro

Segundo a coordenação da unidade, é a quinta vez que a igreja é furtada. Toda a prataria, cabos de som e microfones foram levados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 20:23

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 20:23

Bandidos quebraram vidraça para entrar Crédito: Divulgação
Uma igreja católica no bairro Costa e Silva, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, amanheceu arrombada nesta terça-feira (06). O prejuízo, segundo pessoas que trabalham na unidade, chega a R$ 5 mil. Foi a quinta vez que bandidos furtaram o local.
O auxiliar da coordenação da igreja, Vanderlei da Costa, conta que foi avisado por populares logo pela manhã. Levaram toda a prataria, cabos de som, microfones, ventiladores. É a quinta vez que entram aqui. Das outras vezes, levaram panelas, toalhas, cabos de energia. Seria bom se tivesse mais policiamento durante a noite aqui, contou.
Os invasores quebraram uma janela de vidro para entrar. Para a servidora pública Priscila de Souza o crime é revoltante. Mais uma vez, pessoas que já fazem coisa errada e ainda assaltam a casa do Pai. A sensação é que é um erro ao quadrado, disse Priscila de Souza.
Igreja católica no bairro Costa e Silva foi furtada Crédito: Divulgação
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse, por meio de nota, que o comandante do 9º batalhão está aberto para uma conversa com a comunidade e pretende buscar meios de sanar o problema. Afirmou ainda, que o policiamento no local é realizado com frequência, mas o comandante garante intensificar as rondas policiais no local.

Veja Também

Polícia Federal investiga produção de pornografia infantil no Sul do ES

Polícia investiga explosão que matou nutricionista em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo
Imagem de destaque
Após ser chamado de fraco, papa reage e diz que não tem medo de Donald Trump
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados