Igreja católica é arrombada e prejuízo chega a R$ 5 mil em Cachoeiro

O auxiliar da coordenação da igreja, Vanderlei da Costa, conta que foi avisado por populares logo pela manhã. Levaram toda a prataria, cabos de som, microfones, ventiladores. É a quinta vez que entram aqui. Das outras vezes, levaram panelas, toalhas, cabos de energia. Seria bom se tivesse mais policiamento durante a noite aqui, contou.