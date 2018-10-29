Idoso que morava sozinho é assassinado a tiros em Rio Novo do Sul

Entrada de Rio Novo do Sul Crédito: Arquivo | AG

Um idoso de 63 anos foi encontrado morto com tiros na cabeça, em Rio Novo do Sul , Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (29). Segundo a Polícia Militar , Clébio Travezani Ferreira foi encontrado por uma filha, dentro de casa. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O crime aconteceu na casa da vítima, na localidade de Capim Angola, onde também residem outros familiares de Clébio. Os militares encontraram muito sangue na casa, da sala ao banheiro, além de sinais de violência.

"Estamos no início da investigação. Aparentemente, nada foi levado. A filha da vítima achou estranho o pai não atender as ligações e encontrar a casa com uma luz acessa", revela o delegado de Rio Novo do Sul, Rafael Amaral Ferreira.