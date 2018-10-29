Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Idoso que morava sozinho é assassinado a tiros em Rio Novo do Sul

O corpo foi encontrado pela filha do idoso, que havia estranhado o fato de o pai não atender às ligações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 20:17

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 20:17

Entrada de Rio Novo do Sul Crédito: Arquivo | AG
Um idoso de 63 anos foi encontrado morto com tiros na cabeça, em Rio Novo do Sul, Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (29). Segundo a Polícia Militar, Clébio Travezani Ferreira foi encontrado por uma filha, dentro de casa. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O crime aconteceu na casa da vítima, na localidade de Capim Angola, onde também residem outros familiares de Clébio. Os militares encontraram muito sangue na casa, da sala ao banheiro, além de sinais de violência.
> Leia mais matérias de Polícia
"Estamos no início da investigação. Aparentemente, nada foi levado. A filha da vítima achou estranho o pai não atender as ligações e encontrar a casa com uma luz acessa", revela o delegado de Rio Novo do Sul, Rafael Amaral Ferreira. 
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Ele era aposentado e morava sozinho. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados