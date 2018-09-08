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Polícia

Idoso é vítima de golpe em banco e perde R$ 3 mil em Vila Velha

O criminoso prometeu ajudar o aposentado e transferiu R$3 mil da conta do idoso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2018 às 22:30

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 22:30

Células de real Crédito: Reprodução
Um aposentado de 80 anos foi vítima de um golpe em uma agência bancária localizada na avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. O idoso foi com sua esposa, de 70 anos, até a agência pagar contas e sacar uma quantia em dinheiro por volta das 10h desta sexta-feira (7). Foram retirados R$ 3 mil da conta do aposentado. 
Ao saírem do banco, um criminoso abordou o casal dizendo que toda vez que boletos são pagos no caixa eletrônico, o banco cobra uma taxa extra de R$89. Para convencer o aposentado a voltar para a agência, o criminoso disse que poderia fazer um procedimento para isentá-lo da cobrança da taxa.
O idoso então retornou com o criminoso ao banco. Eu acreditei que ele estava me ajudando. Era um rapaz bem vestido e estava com alguns papéis nas mãos, contou.
O aposentado disse ainda que o procedimento realizado pelo criminoso foi longo, e que ele chegou a utilizar 5 caixas eletrônicos. Ele mexeu na minha conta e quando me dei conta ele havia sumido. Tirei um extrato da conta e percebi que ele tinha feito duas transferências de R$1500,00 cada uma, disse o senhor.
A vítima disse que ligou imediatamente para o banco e relatou o golpe. Os cartões foram bloqueados e o idoso registrou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Eu sou uma pessoa atenta e caí nesse golpe. Segunda-feira eu vou pedir as imagens da agência. Espero que peguem esse bandido, desabafou.
Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Civil confirmou o caso e afirmou que será encaminhado para a Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa).

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