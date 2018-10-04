Idoso é assassinado em São Roque do Canaã

Segundo o boletim do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), o corpo da vítima estava em uma propriedade perto de um bar. A Polícia Civil esteve no local e encontrou o idoso com sangramento na região da cabeça e diversos traumas provavelmente causados por pedra ou pedaço de madeira.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Santa Teresa. Outras informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos, afirmou a nota.