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Crime brutal

Idoso é assassinado em São Roque do Canaã

Corpo de José Souza, de 71 anos, foi encontrado com diversos traumas na cabeça em uma propriedade do bairro Damácio. A suspeita é que ele foi morto a pedradas ou pauladas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 15:14

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 15:14

Assassinato foi registrado em São Roque do Canaã Crédito: Divulgação
Um idoso de 71 anos foi encontrado morto no bairro Damácio, em São Roque do Canaã, região Noroeste do Estado, na noite desta quarta-feira (03). José Souza tinha diversos ferimentos na cabeça e a suspeita é que ele foi morto a pedradas ou pauladas.
Segundo o boletim do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), o corpo da vítima estava em uma propriedade perto de um bar. A Polícia Civil esteve no local e encontrou o idoso com sangramento na região da cabeça e diversos traumas provavelmente causados por pedra ou pedaço de madeira.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Santa Teresa. Outras informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos, afirmou a nota.

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